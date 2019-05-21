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21.05.2019 в 13:10

Масяня едва не выступила за строительство храма в Екатеринбурге

Создатель мультперсонажа разглядел подвох в последний момент

Facebook

Мультипликационная звезда начала нулевых Масяня едва не оказалась в числе сторонников строительства храма в одном из скверов Екатеринбурга. Это раскрылось на стадии чтения сценария, сообщается на официальной странице Масяни.

Олег Куваев, автор Масяни, рассказал, что к нему за помощью обратился некий приятный человек, который попросил поддержки в ситуации со строительством храма в Екатеринбурге. Напряженное противостояние сторонников и противников храма продолжается уже несколько дней.

Суть спора в том, что екатеринбургская епархия решила восстановить храм Святой Екатерины, разрушенный большевиками, на том же самом месте, где он находился исторически. Но проблема в том, что на данный момент это один из немногочисленных скверов в самом центре города, и горожане оказались не готовы расстаться даже с частью такой необходимой городу зеленой зоны.

Олег Куваев, создатель Масяни:

Смешно получилось. Мне написал чувак. Расточал комплименты. Спросил не могу ли я сделать мульт с Масяней про ситуацию в Ебурге. Я конечно не лезу в политикус, но если люди хорошие- могут уговорить. Люблю приятных людей.

И я такой, в ус не дуя, с ним обсуждаю цену, сроки все дела. Они присылают сценарий… И тут, читая сценарий я понимаю, что они там ЗА строительство. А кто не согласен тех нужно представить как всяких зомби и вурдалаков. То есть от мракобесов заказ. Упси… Мне даже в голову не пришло что к Масяней кто-то может обратится за проправительственной пропагандой. Даже мысли такой не было. Чуть не вляпался. Вы чо ваще?

На будущее если кто не в курсе моих новостных предпочтений то вот это: "Исландия принимает декларацию: все религии являются оружием массового поражения" — вот это для меня лучшая новость за последнее время.

Екатеринбург Масяня
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