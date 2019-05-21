Масяня едва не выступила за строительство храма в Екатеринбурге

Мультипликационная звезда начала нулевых Масяня едва не оказалась в числе сторонников строительства храма в одном из скверов Екатеринбурга. Это раскрылось на стадии чтения сценария, сообщается на официальной странице Масяни.

Олег Куваев, автор Масяни, рассказал, что к нему за помощью обратился некий приятный человек, который попросил поддержки в ситуации со строительством храма в Екатеринбурге. Напряженное противостояние сторонников и противников храма продолжается уже несколько дней.

Суть спора в том, что екатеринбургская епархия решила восстановить храм Святой Екатерины, разрушенный большевиками, на том же самом месте, где он находился исторически. Но проблема в том, что на данный момент это один из немногочисленных скверов в самом центре города, и горожане оказались не готовы расстаться даже с частью такой необходимой городу зеленой зоны.