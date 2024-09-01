Mastercard заменит пароли на биометрию

Masterсard намерена полностью отказаться от паролей при совершении онлайн-покупок и заменить их на биометрическую аутентификацию. Перейти на новую систему работы компания планирует к 2030 году, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора Mastercard Inc. Майкла Мибаха.

Отказ от паролей произойдет в рамках борьбы с мошенничеством. Пользователи Mastercard будут подтверждать онлайн-оплату не одноразовыми паролями, а биометрическими данными, например, отпечатками пальцев.

В компании отмечают, что раньше считалось, что пароли помогают защитить данные о финансовых операциях, но теперь они становятся уязвимым местом для мошенников. Хакеры все чаще атакуют сайты, на которых требуется ввести одноразовый код для подтверждения личности покупателя.

Напомним, Visa и MasterСard ушли из России в 2022 году. Ранее они занимали основную долю на рынке, однако после их ухода более половины рынка заняли карты национальной платежной системы «Мир».