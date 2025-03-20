Mash запустил Telegram-канал о спорте

Mash запустил «Mash на спорте» — Telegram-канал, который делает акцент на эмоциях, инсайдерской информации и неожиданных поворотах на стыке спорта, шоу-бизнеса и цифровых форматов.

Главным редактором нового канала стал Евгений Новиков. Редакция не перегружает читателей статистикой, а фокусируется на поиске эксклюзивов, неожиданных историй и громких реакций.

В день запуска «Mash на спорте» выпустил новость о бывшем капитане сборной РФ по футболу Андрее Аршавине, который согласился стать лицом чипсов в России. Контракт оценили в 20 млн руб., он будет действовать максимум год, а позже бренду придется доплачивать за участие спортсмена.