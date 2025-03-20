Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Demis Group Blog
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.03.2025 в 14:10

Mash запустил Telegram-канал о спорте

Акцент сделан на эксклюзивах

Mash запустил «Mash на спорте» — Telegram-канал, который делает акцент на эмоциях, инсайдерской информации и неожиданных поворотах на стыке спорта, шоу-бизнеса и цифровых форматов.

Главным редактором нового канала стал Евгений Новиков. Редакция не перегружает читателей статистикой, а фокусируется на поиске эксклюзивов, неожиданных историй и громких реакций.

В день запуска «Mash на спорте» выпустил новость о бывшем капитане сборной РФ по футболу Андрее Аршавине, который согласился стать лицом чипсов в России. Контракт оценили в 20 млн руб., он будет действовать максимум год, а позже бренду придется доплачивать за участие спортсмена.

Евгений Новиков, главный редактор «Mash на спорте»:

Остальные делают спортивные медиа для тех, кто интересуется спортом. Мы делаем спортивное медиа для всех. Как и в Mash, основа — это эмоции, которые вызывает публикация. Если они не прогнозируются, это не наша тема.

Спорт Mash
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.