Количество подписчиков Telegram-канала Mash превысило 3 млн

Максим Иксанов, гендиректор News Media:

Холдинг News Media неоднократно подтверждал статус лидера на рынке новых медиа. Яркий пример этому — Telegram-канал Mash, аудитория которого насчитывает более 3 млн подписчиков. Вот уже несколько месяцев канал также лидирует по охватам просмотров постов. Прирост аудитории за 2024 год составил 39%, а средний охват одной публикации — более 1 млн. Всё это благодаря командной работе, опыту и профессионализму редакции канала. Новые медиа сегодня формируют повестку и общественное мнение наравне с классическими СМИ, которые всё чаще ссылаются на Telegram-каналы и приходят за достоверной информацией.