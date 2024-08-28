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28.08.2024 в 18:40

Количество подписчиков Telegram-канала Mash превысило 3 млн

Средний охват публикации составляет больше 1 млн человек

Число подписчиков новостного Telegram-канала Mash, запущенного медиахолдингом News Media в 2017 году, достигло 3 млн.

По версии «Медиалогии», Mash входит в топ-3 каналов по цитируемости. А, по данным TGstat, канал является лидером по охватам в категории «Новости и СМИ».

Максим Иксанов, гендиректор News Media:

Холдинг News Media неоднократно подтверждал статус лидера на рынке новых медиа. Яркий пример этому — Telegram-канал Mash, аудитория которого насчитывает более 3 млн подписчиков. Вот уже несколько месяцев канал также лидирует по охватам просмотров постов. Прирост аудитории за 2024 год составил 39%, а средний охват одной публикации — более 1 млн. Всё это благодаря командной работе, опыту и профессионализму редакции канала. Новые медиа сегодня формируют повестку и общественное мнение наравне с классическими СМИ, которые всё чаще ссылаются на Telegram-каналы и приходят за достоверной информацией.

Mash
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