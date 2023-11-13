Производитель электроники Fplus хочет отсудить 2,1 млрд рублей у бывших топ-менеджеров

Российский дистрибьютор и производитель электроники Fplus (ранее «Марвел-Дистрибуция») хочет отсудить 2,1 млрд руб. у своего основателя Сергея Гирдина, бывшего гендиректора одной из структур группы Константина Шляхова и экс-финдиректора Алексея Симулина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные картотеки дел арбитражного суда.

До 24 ноября суд оставил иск без движения по формальным причинам. В Fplus отказались комментировать изданию судебное разбирательство. Гирдин не стал отвечать на вопросы «Ъ». С другими участниками дела связаться не удалось.

Как пишет издание, претензии компании могут быть связаны с заключённым в 2017 году договором на 1,6 млрд руб. на поставку оборудования IT-интегратору «Астерос», который позднее обанкротился. В процессе банкротства управляющий решил, что контракт был заключён не по рыночным условиям. Через суд он потребовал ареста счетов Fplus. Сейчас компания намерена взыскать эту сумму с бывших топ-менеджеров, считают юристы, опрошенные «Ъ».

Также юристы отметили, что подобные споры часто встречаются в практике российских судов. Если ответчики входили в состав органов юрлица, то их могут привлечь к ответственности при доказанности причинения убытков юрлицу.

Эксперты в беседе с «Ъ» добавили, что по таким делам на истца возлагается основное бремя по доказыванию неразумности и противоправности деятельности привлекаемых к ответственности лиц. В частности, недобросовестность может выражаться в сокрытии документов общества и информации о сделках, а также в их проведении без соответствующих корпоративных процедур.

Компания «Марвел-Дистрибуция» была основана Гирдиным в 1991 году. Источники издания на рынке электроники утверждают, что был «фактическим владельцем компании вплоть до 2022 года». Однако проследить прямую аффилированность «Марвела» с Гирдиным по открытым источникам трудно, отмечает «Ъ».

После реорганизации активов и появления холдинга Fplus владельцами его головной структуры — «Ф-Плюс оборудование и разработки» — сначала числились Алексей Мельников и Владимир Корнев, которые владели по 50% компании. После чего 100% компании консолидировал Алексей Мельников. Гирдин фактически вышел из всех активов, связанных с «Марвелом».