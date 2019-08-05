Владимир Маркони рассказал об онлайн-покупках в кампании «М.Видео» и Contrapunto из барабана стиральной машины

«М.Видео» запустил серию рекламных роликов в поддержку услуги «Онлайн-экспресс», их героем стал известный актер и ведущий Владимир Маркони. Серия коротких видео рассказывает о возможности получить заказ в ближайшем магазине уже через 30 минут после его оформления на сайте.
Формат «Закажи и забери» набирает все большую популярность, так как позволяет совместить удобство онлайн-покупок с быстрым доступом к товарам и возможностью их протестировать, которые даёт магазин. За креативную концепцию проекта отвечало агентство Contrapunto , за продакшн — Focus Films Moscow.
В каждом из видео приводятся примеры непредвиденных ситуаций, когда новая техника нужна здесь и сейчас.
Антон Володькин, операционный директор по маркетингу «М.Видео»:
Владельцы техники зачастую сталкиваются с экстренными ситуациями, когда смартфон разбился или упал в воду, стиральная машина сломалась в самый неподходящий момент, срочно нужен подарок телевизор приказал долго жить, а скоро матч любимой команды. Порядка 75% наших покупателей предпочитают забирать свои онлайн-заказы в ближайшем магазине, такой формат позволяет планировать свой день и не зависеть от времени курьерской доставки. Новая услуга «Онлайн-Экспресс» поможет экономить ещё больше времени и выручит в нужный момент, именно об этом серия наших рекламных роликов с харизматичным и умеющим посмеяться над собой Владимиром Маркони.