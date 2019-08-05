Владимир Маркони рассказал об онлайн-покупках в кампании «М.Видео» и Contrapunto из барабана стиральной машины

«М.Видео» запустил серию рекламных роликов в поддержку услуги «Онлайн-экспресс», их героем стал известный актер и ведущий Владимир Маркони. Серия коротких видео рассказывает о возможности получить заказ в ближайшем магазине уже через 30 минут после его оформления на сайте.

Формат «Закажи и забери» набирает все большую популярность, так как позволяет совместить удобство онлайн-покупок с быстрым доступом к товарам и возможностью их протестировать, которые даёт магазин. За креативную концепцию проекта отвечало агентство Contrapunto , за продакшн — Focus Films Moscow.

В каждом из видео приводятся примеры непредвиденных ситуаций, когда новая техника нужна здесь и сейчас.