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18+
13.06.2023 в 14:27

Рэпер Sqwoz bab поделил всё на четыре в новом клипе для «Яндекс Маркета»

Так певец поддержал сервис раздельной оплаты «Сплит»

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Четыре разных частей комнаты, четыре микрофона, четыре роллы между палочками и даже четыре глаза у собаки — в новом клипе репера Sqwoz bab каждый кадр поделен на четыре части. Ровно на такое число можно разбить оплату покупки на «Яндекс Маркете» с помощью сервиса «Сплит». По мере развития видео рэпер выходит из комнаты на улицу и заражает «сплитом» всё вокруг.

Клип снят в стиле сюрреализма. Трек о «Сплите» рэпер выпустил ещё в ареле — reels с песней набрал больше одного млн просмотров. Поскольку трек понравился аудитории, Sqwoz bab совместно с «Яндекс Маркетом» решили снять полноценный клип.

Яндекс.Маркет Креатив Sqwoz Bab Сплит
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