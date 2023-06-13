Рэпер Sqwoz bab поделил всё на четыре в новом клипе для «Яндекс Маркета»

Четыре разных частей комнаты, четыре микрофона, четыре роллы между палочками и даже четыре глаза у собаки — в новом клипе репера Sqwoz bab каждый кадр поделен на четыре части. Ровно на такое число можно разбить оплату покупки на «Яндекс Маркете» с помощью сервиса «Сплит». По мере развития видео рэпер выходит из комнаты на улицу и заражает «сплитом» всё вокруг.

Клип снят в стиле сюрреализма. Трек о «Сплите» рэпер выпустил ещё в ареле — reels с песней набрал больше одного млн просмотров. Поскольку трек понравился аудитории, Sqwoz bab совместно с «Яндекс Маркетом» решили снять полноценный клип.