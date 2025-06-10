RW+ выделяет ивент-направление в отдельный бизнес-блок под руководством Марии Шмакиной

Группа RW+ выделяет организацию мероприятий в отдельное бизнес-направление. Его возглавила Мария Шмакина — эксперт с более чем 18-летним опытом в сфере ивентов и продюсирования масштабных событий. Об этом Sostav сообщили в группе.

Мария будет отвечать за оптимизацию и повышение эффективности подготовки событий в рамках бизнесов группы. Кроме того, в ее фокусе будет развитие новых подходов к организации мероприятий на стыке оффлайн и цифровых носителей, формирование новых продуктов в ивент-индустрии.

Мария Шмакина девять лет проработала в компании «Измени Сознание», где продюсировала одноименную конференцию и проекты для таких клиентов, как Rambler Group, ГК «Родная Речь» и других. В ее портфолио также мероприятия для VK , «Т-банка» (бывший Tinkoff), «Самоката», Lime и других B2C-брендов.

Олеся Ромодина, генеральный директор группы RW+: В рамках нашей группы именно мероприятия показывают наиболее высокую отдачу на инвестиции в маркетинге B2B-продуктов. Также ивенты являются значимой частью бизнеса Epic Growth и агентского бизнеса Realweb . С текущими объемами инвестиций в это направление мы приняли решение о централизации функции управления мероприятиями в отдельную бизнес-единицу. Многолетний опыт Марии в продюсировании крупнейших в индустрии событий очень ценен для нас. Уверена, что цифровые возможности RW+ и глубокая экспертиза Марии в оффлайн-ивентах позволит создать синергичный эффект для бизнесов группы и их клиентов.

RW+ ежегодно организует более 100 собственных мероприятий различного формата, принимает участие в отраслевых конференциях и развивает клиентские активации. Среди активов группы — зал вместимостью 200 человек с современным цифровым оборудованием и летняя терраса вместимостью 100 человек в центре Москвы.