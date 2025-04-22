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18+
22.04.2025 в 15:40

Марианна Максимовская заняла пост генерального директора «VK Видео»

Ранее она была президентом в коммуникационно-консалтинговой группе «Михайлов и Партнеры»

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Марианна Максимовская

Марианна Максимовская назначена на должность генерального директора «VK Видео». В новой роли она будет курировать разработку стратегии видеосервиса и внедрение инновационных форматов контента, соответствующих запросам аудитории. Об этом Sostav сообщили в «VK Видео».

Марианна Максимовская обладает многолетним опытом в медиаиндустрии. За свою карьеру она запустила ряд телевизионных проектов, получивших признание зрителей и профессионального сообщества. Ее экспертиза в управлении командами, продюсировании и развитии медиаплатформ поможет «VK Видео» реализовать «новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов», подчеркнули в компании.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе, должность генерального директора «VK Видео» — новая в структуре компании.

До прихода в VK Марианна Максимовская занимала пост президента в коммуникационно-консалтинговой группе «Михайлов и Партнеры». C 1991-го по 2015 год она работала на ведущих российских телеканалах, включая AO «Телекомпания НТВ» , ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. Максимовская — лауреат восьми премий ТЭФИ и других престижных профессиональных наград.

Юлия Кловская
Марианна Максимовская «VK Видео» ГК «Михайлов и Партнеры»
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