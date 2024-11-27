MANGO OFFICE дарит виртуальную АТС, скидки на сервисы и абонентскую плату

Руководители отделов продаж небольших компаний регулярно сталкиваются с проблемой неэффективной работы с клиентами. Чтобы увеличить выручку, необходимо быстро обрабатывать поступившие заявки, работать с пропущенными звонками и анализировать записи разговоров. Продажи можно увеличить с помощью интеграции телефонии с бизнес-софтом.

Управлять звонками из CRM-системы, просматривать в режиме реального времени полную историю коммуникации с клиентом, делать ему персональные предложения и готовить автоматические отчеты с данными о звонках и продажах — разве не об этом мечтает любой руководитель? А ещё — о том, чтобы получать от провайдера качественную связь и компетентную техподдержку.

Все эти возможности есть у виртуальной АТС от MANGO OFFICE.

Как она работает? Виртуальная АТС — это облачное решение для организации защищенных коммуникаций во всех каналах связи — телефония, сообщения, видеозвонки. На любых устройствах. Особенности виртуальной АТС — легкость внедрения и масштабирования. А также высокие показатели бесперебойности.

Руководитель отдела продаж сможет распределять входящие вызовы между операторами. Включить автоматический перезвон по пропущенным звонкам. А ещё интегрировать виртуальную АТС с CRM-системой компании. Это позволит проанализировать все коммуникации бизнеса. А сотрудники перестанут пропускать обращения клиентов.

Компании смогут:

Цифровой продукт поможет в работе: генеральным и коммерческим директорам, руководителям отделов продаж, маркетологам.

С 1 ноября по 15 декабря у вас есть возможность получить один из трех подарков:

бесплатный городской номер;

скидку -30% на абонентскую плату за виртуальную АТС;

скидку -50% на сервисы экосистемы.

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