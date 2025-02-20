Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
BYYD | Blog
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.02.2025 в 09:19

Светлячок от «Святого Источника» научит Малышариков беречь природу

В новом сезоне «Малышариков» появился герой, вдохновленный брендом питьевой воды

На «Кинопоиске» начался показ шестого сезона детского анимационного сериала «Малышарики» от группы компаний «Рики». Главная особенность сезона — появление нового персонажа — доброго и озорного Светлячка. Он стал олицетворением бренда «Святой Источник Светлячок», транслируя его ценности и настроение.

Бренд питьевой воды и ГК «Рики» совместно работали над созданием нового героя. По сюжету Светлячок живет у водоема рядом с детским садом, в который ходят Малышарики. Однажды во время прогулки они встретят Светлячка и подружатся с ним.

В новых эпизодах юных зрителей ждут увлекательные истории о мире вокруг нас, культурных обычаях, заботе о природе и разных профессиях. Новый герой — Светлячок — расскажет о том, как важна вода для всего живого на Земле, как она помогает чувствовать себя бодрыми и полными энергии.

В этом сезоне создатели проекта также добавили новые локации: герои отправятся в парк, библиотеку, живой уголок и даже физкультурный зал. А шесть отдельных серий посвящены теме экологии.

Шестой сезон «Малышариков» доступен на «Кинопоиске». Всего запланировано 52 серии по пять минут каждая. Главные голоса проекта остаются неизменными: Анна Геллер и Константин Хабенский, а также Мариам Мерабова — голос воспитательницы в детском саду.

Фото: ГК «Рики»

В сентябре 2024 года на полках российских магазинов появилась лимитированная серия детской питьевой воды «Святой Источник Светлячок» в дизайне с героями мультсериала и новым персонажем — Светлячком. Лимитированный выпуск был приурочен к выходу в прокат первого полнометражного игрового фильма «Малышарики. День рождения», релиз которого состоялся 10 октября.

Святой источник малышарики «Святой Источник Светлячок»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.