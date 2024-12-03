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03.12.2024 в 11:30

Максим Самойленко назначен директором по маркетингу Seller24

Ранее эксперт работал на аналогичной должности в компании «Анабар»

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Максим Самойленко

Максим Самойленко занял должность директора по маркетингу компании Seller24. На новой должности эксперт будет отвечать за стратегическое планирование, реализацию и развитие деятельности компании в сферах маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Об этом Sostav сообщили в компании.

До прихода в Seller24 Максим занимал должность директора по маркетингу компании «Анабар». Ранее он руководил направлением маркетинга SaaS-продуктов в разработчике «Сбер Бизнес Софт».

С 2016-го по 2020 год Максим возглавлял маркетинг диджитал-агентства «Риалвеб». С 2013-го по 2016 год Самойленко занимал позицию директора по маркетингу группы компаний «Блондинка.Ру».

Максим Самойленко окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Компания Seller24 — российский разработчик одноименной платформы внутренней аналитики продаж на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». С 2019 года компания предоставляет полный цикл услуг по работе с маркетплейсами, включая создание магазинов, продвижение, масштабирование и расширение географии поставок.

Директор по маркетингу «Анабар» Максим Самойленко Кадры2024 Seller24
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