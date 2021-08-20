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18+
20.08.2021 в 17:00

Макар Кожухов ушел из Okko

Он перейдет в конкурентный видеосервис Premier

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Макар Кожухов

Директор по контентной стратегии видеосервиса Okko (входит в «СберИнтертеймент») Макар Кожухов объявил об уходе. «Всем спасибо! Это было великолепно! Настало время двигаться дальше!», — написал он на своей странице в Facebook. Уход Кожухова подтвердили в Okko.

Он перейдет в Premier, рассказала в своем Telegram-канале директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая со ссылкой на источник. Sostav направил Кожухову запрос.

Кожухов занимается дистрибуцией киноконтента более 15 лет. В 2008 году стал гендиректором «Топ фильм дистрибьюшн». Работал директором по продажам в Sony Pictures Television. В Okko отвечал за контентную стратегию и дистрибуцию Okko Studios — подразделения, входящего в состав Okko Entertainment и специализирующегося на продюсировании видеоконтента — с сентября 2020 года.

okko Premier
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