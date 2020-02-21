Майкл Блумберг потратил на предвыборную кампанию более $400 млн

Экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, кандидат на пост президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, потратил на свою предвыборную кампанию в общей сложности $409 млн. Более половины этой суммы израсходовано в январе нынешнего года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные избирательного штаба Блумберга.

Блумберг финансирует свою кампанию из личных средств и не привлекает пожертвований со стороны избирателей. Как отметило агентство, масштабы расходов Блумберга на политическую агитацию беспрецедентны для начального этапа предвыборной кампании. Только в январе на кампанию было потрачено около $221 млн, в частности, $126,5 млн ушло на телевизионную рекламу, еще $45,5 млн — на рекламу в интернете. Порядка $5,6 млн стоило размещение рекламы на Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).

По оценке The Washington Post, ежеминутно Facebook и Google показывают до 30 тыс. рекламных объявлений Блумберга. С начала года число показов на этих платформах составляет порядка 2 млрд.

Forbes подсчитал, что только на мемы ушло примерно в $1−1,5 млн. Одновременно штаб Блумберга привлекает для агитации целую армию обыкновенных пользователей социальных сетей. Как писал The Wall Street Journal, кандидат в президенты готов платить по $2,5 тыс. в месяц за похвалы в соцсетях.

Блумберг позднее других включился в предвыборную гонку. Но благодаря агрессивной рекламной кампании на данный момент он занимает третье место по популярности среди избирателей-демократов: его поддерживают 13% опрошенных.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил экс-мэра в масштабных пожертвованиях в свою собственную предвыборную кампанию, распылении денег только ради того, чтобы получатели его денежных выплат с радостью вступали в его предвыборную кампанию или поддерживали ее. Он назвал такое поведение подкупом. При этом Блумберг выступил с заявлением, что тратит все свои деньги на то, чтобы избавиться от Трампа.