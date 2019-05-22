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22.05.2019 в 09:15

Mail.ru тестирует сервис для пожертвований создателям контента

Новый сервис является аналогом американского Patreon

Depositphotos

Mail.ru Group начала тестирование российского аналога американского сервиса Patreon под названием Boosty.to, сообщает «Коммерсант».

Новый сервис позволит производителям контента собирать пожертвования на развитие от поклонников. Им смогут воспользоваться стримеры, дизайнеры, музыканты, журналисты, иллюстраторы. На платформе предусмотрены ежемесячные платежи, в зависимости от суммы которых автор сможет сам определеять уровень доступа поклонника к контенту и прочие бонусы.

Платформа планирует зарабатывать на комиссии в размере 7%, в которую входит и комиссия платежных сервисов. Авторы смогут пользоваться сервисом бесплатно. Сколько инвестиций было вложено в Boosty.to не раскрывается.

Patreon работает в США с 2013 года, комиссия сервиса колеблется от 5 до 12%. В 2018 году этим сервисом пользовались около 10 тысяч создателей контента. В 2019 году сервис планирует получить не менее $500 млн платежей и выручку в размере $50 млн.

Mail.ru Patreon
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