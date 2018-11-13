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Mail.Ru Group отказалась участвовать в рейтинге «Яндекса»

13.11.2018 в 08:45

Компания потребовала убрать ссылки на свои ресурсы из рейтингового сервиса  «Яндекс.Радар»

Depositphotos

Mail.Ru Group отказалась участвовать в рейтинге интернет-проектов «Яндекс.Радар», использующегося для анализа трендов на интернет-рынках. Кроме того, в компании потребовали удалить из рейтинга все свои проекты, включая соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайт Mail.ru, игры и др.

«Как стало понятно из описания принципов работы «рейтинга», участие в нем фактически не является для интернет-проекта добровольным — «Яндекс» планирует измерять аудиторию, используя «обезличенные данные своих продуктов». Чтобы измерения из примерных превратились в точные, интернет-проекту предлагается установить счетчики «Яндекс.Метрика» и AppMetrica, а также сделать их данные публичными», — рассказали в холдинге.

В Mail.Ru Group уверены, что данные, полученные от собственных проектов «Яндекса», не показывают объективную картину. Проект будет занижать аудиторию практически всех крупных зарубежных игроков (Google, Facebook, AliExpress), а также российских конкурентов, уверены в Mail.Ru Group

«Яндекс является коммерческой компанией и нашим конкурентом, мы не готовы ставить его счетчики на все наши проекты, передавая ему огромное количество ценной информации», — добавили в Mail.Ru Group.

В компании готовы вместе со всеми крупными участниками рынка, включая «Яндекс», поддерживать и развивать независимые способы измерения, такие как проект компании Mediascope, «который является признанным измерителем показателей медиа на многих рекламных рынках».

Напомним, накануне стало известно, что сервис «Яндекс.Радар» начал показывать рейтинг интернет-проектов в России. Рейтинг охватывает все наиболее посещаемые ресурсы и отражает интересы всей аудитории, заявили в компании.

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