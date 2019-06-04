Mail.ru Group усиливает экспертизу коммерческого департамента

Mail.ru Group объявляет о кадровых изменениях в коммерческом департаменте, направленных на усиление экспертизы компании в области стратегического маркетинга и разработки инновационных рекламных технологий и продуктов.

В мае 2019 года произошли следующие изменения в структуре департамента:

Тимофей Лось перешел на должность руководителя направления по выстраиванию отношений с рынком (Market Relations Officer). Новая позиция направлена на продолжение развития долгосрочных отношений Mail.ru Group с российскими и международными партнерами, а также на распространение комплексной экспертизы компании в области digital-маркетинга как на локальном рынке, так и за рубежом.

До назначения Тимофей Лось более 10 лет работал в Mail.ru Group, а с сентября 2015 года возглавлял отдел клиентского сервиса.

Место директора по работе с клиентами заняла Любовь Пшеничникова — до выхода в Mail.ru Group она работала заместителем генерального директора Weborama Russia, где отвечала за стратегическое планирование и управление продажами, а также за развитие продуктов и технологических решений компании.

На позиции директора по работе с клиентами Любовь Пшеничникова сфокусируется на усилении продуктовой экспертизы команды клиентского сервиса Mail.ru Group и консалтинге партнеров в области эффективной работы с экосистемой интернет-холдинга.

Андрей Михальченко, ранее занимавший должность руководителя отдела специальных проектов Mail.ru Group, возглавит новое направление в рамках коммерческого департамента — отдел стратегического развития.

Новая структура сконцентрируется на разработке и реализации комплексных стратегий для ключевых партнеров, а также на поиске новых возможностей для роста их бизнеса.

Отдел специальных проектов возглавил Александр Будилин, который до Mail.ru Group работал на позиции управляющего директора рекламного агентства R.Point и отвечал за развитие направления спецпроектов, кроссмедиа, интегрированных кампаний и нестандартных медийных продуктов.

Под руководством Александра Будилина отдел специальных проектов продолжит разрабатывать инновационные и эффективные маркетинговые продукты, а также нестандартные медийные активности и спецпроекты для ключевых клиентов Mail.ru Group.