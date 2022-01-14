Marathon Group закрыла финальную часть сделки по «Магниту»

Marathon Group закрыла финальную часть сделки по покупке у ВТБ доли в ритейлере «Магнит», сообщает «Интерфакс». Согласно договору РЕПО между сторонами, после получения 4,23% акций доля Marathon Group выросла с 24,99% до 29,23%.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подтвердили агентству, что ходатайство Marathon Group о приобретении акций «Магнит» одобрено. Эта часть сделки требовала обязательного согласования ФАС.

В ноябре 2021 года группа компаний ВТБ объявила о намерении полностью вывести свой капитал из «Магнита». 12,88% акций ритейлера были проданы Marathon Group, а 4,4% — предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок.

В конце декабря стало известно, что чистый эффект от сделки, которую группа ВТБ заключила для продажи 17,28% акций составил 26,8 млрд руб.