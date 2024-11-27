Ко Дню матери «Магнит» поменял название в логотипе

Розничная сеть «Магнит» и агентство SOCIALIST провели рекламную кампанию ко Дню матери, который отмечался 24 ноября. Ретейлер решил показать аудитории, что один раз в году известные бренды могут отойти на второй план, чтобы напомнить людям о важной дате. Идея кампании: «Слово, которое важнее любого бренда».

Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям розничной сети «Магнит»: Обычно фокусом наших коммуникационных сообщений является ценовое промо, но в этот день нам было важно показать, что есть ценности, которые важнее всего остального.

Рекламная кампания стартовала 22 ноября с коммуникацией «Есть слово, которое важнее любого бренда» на диджитал-билбордах по всей России.

Накануне Дня матери логотип «Магнит» поменялся на «Мама» в соцсетях и на вывеске офлайн-магазина в Москве. Также был запущен чат-бот @magnitmama_bot, который создавал персонализированную фотообложку журнала с поздравлением для мам. Обложку можно было отправить как поздравительную открытку и поделиться ею в соцсетях.

Бота запустили в Telegram-канале «Магнит» 24 ноября. За первый день работы он сгенерировал 4 тыс. поздравлений.

Сергей Белозеров, креативный директор SOCIALIST: Иногда мы будто ждём какого-то знака, чтобы позвонить маме и сказать, как она для нас важна. Здорово, что сегодня этих знаков стало больше.

Акцию ко Дню матери поддержала сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо».

Василий Большаков, директор по маркетингу группы «М.Видео-Эльдорадо»: Мы с радостью присоединились к инициативе ко Дню матери и на один день поменяли логотипы в некоторых наших каналах коммуникации, призвав всех в этот день порадовать мам своим вниманием и заботой.

Состав творческой группы

«Магнит»

Руководитель управления SMM и спецпроектов: Мария Лемешкина

Старший проект-менеджер: Регина Матченко

Ведущий контент-менеджер: Валерия Пушкарева

SOCIALIST

Директор по стратегии: Александр Чижиков

Креативный директор: Сергей Белозеров

Младший креатор: Кристина Шилова

Аккаунт-директор: Гаяне Жабина-Степанян

Аккаунт-менеджер: Анастасия Коршунова

Проджект-менеджер: Анастасия Язькова

Дизайнер: Надежда Аладинская

Младший дизайнер: Диана Щерба