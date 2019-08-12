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18+
12.08.2019 в 14:05

Хардкор металлист и добрейший дедушка: платформа Mafin совместно с Possible запустила первую рекламную кампанию

В основе позиционирования — индивидуальный подход к каждому клиенту

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Креаторы Possible признаются: придумать хорошую коммуникацию страховому продукту — трудно. Еще сложнее, если ты рекламируешь КАСКО — никто не задумывается о страховом случае, пока с ним не приключилась беда, а в этом случае о страховом продукте рассказывать уже поздно.

Mafin — платформа персональных страховых сервисов — запустила свою первую рекламную кампанию. В компании убеждены, в современном мире коммуникаций вывести на рынок не новый страховой продукт, завоевать внимание аудитории и обеспечить продажи можно только самым приятным и простым способом — честно заявить, в чем твое преимущество.

Для предоставления наиболее выгодных условий сделки в Mafin учитывают поведение за рулем каждого отдельного водителя. «Неважно, кто ты в жизни, главное — кто ты за рулем» — в этой фразе вся суть рекламой кампании.

Виктория Алеманова, директор по маркетингу ООО «АбсолютТех»:

Это наша первая рекламная кампания, поэтому ставка в ней была сделана не на описание продуктовых особенностей и технологических возможностей онлайн-платформы, а на принципиально новый подход к предоставлению страховых услуг. На переднем плане здесь наша собственная философия, трансформирующая традиционный взгляд на возможности и форматы страхования. Мы хотели подчеркнуть, что используем не стандартные алгоритмы взаимодействия, а индивидуальный подход к каждому клиенту.

Влад Ситников, ССО, Possible:

Мы влюблены в продукты, которые ставят перед собой цель изменить реальность, дать возможность каждому начать пользоваться услугой, которую игнорировал ранее. Mafin — именно такой бренд, коллеги совершают революцию там, где никто не ждал. Наша цель — помочь донести сообщение до каждого клиента. Максимально просто. Максимально доступно. Максимально ярко. И да, нам не важно, кто ты в комментариях на «Составе», важно, чтобы на дороге вел себя корректно.

Состав творческой группы:

Mafin (клиент)

Директор по маркетингу — Виктория Алеманова
Руководитель маркетинговых коммуникаций — Екатерина Усачева
Креативный директор — Артем Ионов

Possible (креатив)

Управляющий креативный директор — Влад Ситников
Креативный директор — Артем Филимонов
Стратег — Анна Топкова
Креатив — Николь Антонян, Дарья Рукояткина, Юрий Алтуфьев, Михаил Синельщиков
Арт дирекшн: — Федор Ноздрин, Игорь Смирнов, Андрей Егоров-Орлетинов
Моушн-дизайн — Андрей Гераськин, Татьяна Симоненко
Аккаунт директор — Анастасия Горшкова
Аккаунт менеджер — Ангелина Ватлина
Продюсер — Людмила Потапова

Бюро «Рабочее название» (продакшн)

Генеральный продюсер — Игорь Сайфуллин
Продюсер — Вероника Моногарова
Режиссер — Евген Гожейший
Оператор-постановщик — Никита Городниченко
Художник-постановщик — Алексей Гарикович

Suprematika (Key Visual, Print)

Креативный директор — Владимир Лифанов
Дизайнер — Евгения Максимова

Possible
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