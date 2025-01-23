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23.01.2025 в 19:26

МАЕР представил новый медиафасад в Москва-Сити

Конструкция поддерживает технологию 3D

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Холдинг МАЕР запустил медиафасад «Международный» на здании Национального центра «Россия» в Москва-Сити. Конструкция поддерживает технологию 3D и может проигрывать видео высокого качества. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

На открытии медиафасада присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Катара в РФ Ахмед Нассер Аль-Тани, представители крупного отечественного и зарубежного бизнеса, в том числе президент LG Electronics в России и СНГ Енг Нам Ро.

Медиафасад выходит на Краснопресненскую набережную, поэтому к автомобильному и пешеходному трафику добавляются пассажиры речных трамвайчиков и прогулочных судов. Фасад хорошо просматривается с другого берега Москвы-реки.

Общая ширина всех трех сегментов конструкции равна 50 м, высота — 21 м, площадь — больше 1 тыс. кв. м. Для сравнения, диагональ самых продаваемых в России телевизоров — 65 дюймов. Диагональ нового медиафасада — 2120 дюймов.

Константин Майор, владелец и гендиректор МАЕР:

Россия выдержала западные санкции и уверенно создает свое будущее. Партнерство с зарубежными компаниями и количество сделок с ними стабильно растет, поэтому я не сомневаюсь, что «Международная» локация, как и вся цифровая платформа МАЕР, будет высоко востребована для продвижения различных товаров и услуг дружественных стран. Медиафасад обеспечивает порядка 150 млн визуальных контактов в месяц. Все это сверхпремиальная аудитория международного делового центра Москва-Сити. Мы превращаем Москву в самую медийную столицу мира!

МАЕР представил новый медиафасад в Москва-Сити Енг Нам Ро и Константин Майор МАЕР представил новый медиафасад в Москва-Сити Константин Майор

Первый сегмент медиафасада МАЕР запустил в 2024 году ко Дню народного единства. Теперь конструкция получила две боковых секции значительно больших по размеру. Управление медиафасадом, как и всеми экранами холдинга, будет осуществляться через единую платформу цифровых коммуникаций, которую запустят через несколько недель. Платформа позволит выстраивать кросс-канальные рекламные кампании и размещать контент в разных медиа.

Сейчас сеть нового уличного медиа МАЕР обеспечивает больше 7,8 млрд визуальных контактов в месяц. Ежемесячный охват аудитории составляет 31 млн человек. После запуска единой цифровой платформы к 2029 году холдинг увеличит охват до 100 млн человек в месяц.

медиафасад Maer
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