MAER GROUP расширяет сеть digital-носителей

DOOH-поверхность органично размещена в городской среде на фасаде ТЦ «Карамель», который расположен на северо-западе подмосковного города Красногорск. Площадь HD-носителя более 200 квадратных метров и превышает размер стандартного экрана кинотеатра в 2,5 раза. Технические возможности конструкции позволяют воплотить любые креативные идеи клиентов.

Благодаря конструктивным особенностям и плотному трафику на Волоколамском шоссе DOOH-конструкция обеспечивает продолжительный контакт с аудиторией.

За счет удачного месторасположения медиафасада и крупного формата — рекламное сообщение воздействует не только на жителей Красногорска, но и городов-спутников.

MAER GROUP предоставляет клиентам возможность проведения outdoor-кампаний на более 800 поверхностях крупного формата общей площадью более 300 тыс. кв. м в 40 регионах России.

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