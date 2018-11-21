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MAER GROUP расширяет сеть digital-носителей

21.11.2018 в 15:30

Федеральный оператор имиджевой наружной рекламы увеличил присутствие в Московском регионе за счет нового DOOH-носителя в Красногорске

DOOH-поверхность органично размещена в городской среде на фасаде ТЦ «Карамель», который расположен на северо-западе подмосковного города Красногорск. Площадь HD-носителя более 200 квадратных метров и превышает размер стандартного экрана кинотеатра в 2,5 раза. Технические возможности конструкции позволяют воплотить любые креативные идеи клиентов.

Благодаря конструктивным особенностям и плотному трафику на Волоколамском шоссе DOOH-конструкция обеспечивает продолжительный контакт с аудиторией.

За счет удачного месторасположения медиафасада и крупного формата — рекламное сообщение воздействует не только на жителей Красногорска, но и городов-спутников.

MAER GROUP предоставляет клиентам возможность проведения outdoor-кампаний на более 800 поверхностях крупного формата общей площадью более 300 тыс. кв. м в 40 регионах России.

На правах рекламы

Maer Group
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