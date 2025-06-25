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25.06.2025 в 11:00

«М.Видео-Эльдорадо» внедрила таргетинг на базе ИИ для продвижения товаров

Компания совместно с Retail Rocket Group обновила рекламную платформу

«М.Видео-Эльдорадо» представила обновленную рекламную платформу. Решение ориентировано на продавцов онлайн-площадки и маркетплейса «Эльдорадо» и включает комплекс технологий для персонализированного продвижения товаров с использованием таргетинга на базе искусственного интеллекта (ИИ). Технологическим партнером выступила martech-компания Retail Rocket Group. Об этом Sostav сообщил представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Центральным элементом обновления стали виртуальные товарные полки, которые отображаются пользователям под заголовками «Рекомендуем лично вам», «Вам может понравиться» или «Специально для вас». Продавцы могут показывать онлайн-полки пользователям маркетплейса на всех этапах покупательского маршрута на сайте и в мобильном приложении.

В основе нового решения лежит adtech-платформа Smart Placement Ads от Retail Rocket Group. Система анализирует обезличенные пользовательские данные, выделяет в них узкие сегменты аудитории и строит модели поведения потребителей. «Это позволяет настраивать точечный поведенческий таргетинг — показывать посетителям площадки персонализированную рекламу в разных форматах», — уточнили в компании.

Денис Шевченко, директор по маркетингу компании «М.Видео-Эльдорадо»:

Интеграция новых рекламных технологий в инфраструктуру «Эльдорадо» — важный этап нашей стратегии по развитию рекламного направления. Благодаря высокому уровню автоматизации мы планируем полностью переформатировать внутренние и внешние бизнес-процессы. Это не только поможет нам стать более эффективными как компания, но и серьезно повлияет на результаты рекламных кампаний наших рекламодателей. В первую очередь это связано с технологическими особенностями решения от нашего партнера Retail Rocket Group: благодаря ML-таргетингу платформа позволяет получать трехкратный возврат на инвестиции в рекламу.

Кроме того, бренды «Эльдорадо» смогут настраивать рекламные кампании и управлять ставками самостоятельно. Для настройки и управления они получат доступ к рекламному кабинету. В нем можно управлять рекламными размещениями — выбирать места показов, задавать таргетинг, фиксировать лимит по бюджету, а также отслеживать основные показатели эффективности.

М.Видео-Эльдорадо Retail Rocket Grou
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