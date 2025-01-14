Чувства в стиле CS: первое шоу о любви в гейминге

Восьмого декабря был проведен финал турнира по Counter-Strike в формате любовного шоу — love cup. Восемь пар из разных уголков России встретились в Москве и сыграли на вылет в формате 2×2.

Главной фишкой мероприятия стала брендированная карта «билайна» для режима HNS. Влюбленные играли за одного персонажа и делили между собой игровое время так же, как абоненты могут делиться с близкими минутами и гигабайтами трафика с услугой «Дели все».

В офлайне мероприятие оформили в стиле шоу нулевых с милыми видеовизитками и комнатой откровений, в которой пары рассказывали истории их знакомства. Зрители, как двадцать-тридцать лет назад на телевидении, отправляли сообщения в прямой эфир трансляции, чтобы поделиться эмоциями от шоу и даже найти свою любовь.

Денис Бурцев, руководитель направления медиапланирования «билайна»: Если бы это не случилось само, то мы должны были бы это подстроить: восемнадцатилетние ребята-победители до love cup поддерживали отношения только онлайн и первый раз встретились вживую в Москве на нашем турнире. Для того, чтобы выиграть им пришлось стать настоящими напарниками: продумать стратегию, грамотно разделить игровое время и доказать, что гейминг способен укреплять отношения, а не разрушать их. Так что love cup не просто подарил участникам призы и эмоции, но и соединил сердца.

Победителями стала самая молодая пара — floyd из Санкт-Петербурга и natika из Москвы. Они выиграли кубок, а еще участие в шоу-матче с Olyashaa и Anton__Palych и два стримерских сетапа со всем необходимым для игр и проведения трансляций.

Необычное событие привлекло внимание сотен тысяч человек: главная трансляция собрала 323 тыс. просмотров и 208 тыс. зрителей, а общее количество просмотров на каналах всех стримеров превысило 530 тыс. Это на 260% больше ожидаемых показателей.