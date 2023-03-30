«Ситидрайв» привез ценителей Малевича на улицу Репина

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» совместно с агентством «СберМаркетинг» выпустил ролик в рамках большой федеральной кампании. Концепция видео простая — различные герои приезжают на нужные адреса, испытывая самые разные эмоции. Однако «Ситидрайв» поддержит каждого клиента в его выборе. Авторы использовали игру слов, противопоставляя необычные названия улиц внешности персонажей.

Кампания направлена на поддержку новой опции «Любимый адрес» — если выбрать такой в приложении, то каждый раз при совершении поездки на это место, пользователю будет начисляться кешбэк. «Ситидрайв» также запустил игру в Telegram, в которой пользователи могут проверить свои знания забавных улиц России.

Ролик покажут по ТВ и в интернете, а также на городских билбордах.

Состав творческой группы

Ситидрайв (клиент)

«СберМаркетинг» (агентство)

Partizan production (продакшен-студия)