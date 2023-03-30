Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Rambler&Co
Корпоративный блог Студии ЯЛ
WIM.Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.03.2023 в 18:52

«Ситидрайв» привез ценителей Малевича на улицу Репина

Бренд выпустил ролик в рамках большой федеральной кампании

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» совместно с агентством «СберМаркетинг» выпустил ролик в рамках большой федеральной кампании. Концепция видео простая — различные герои приезжают на нужные адреса, испытывая самые разные эмоции. Однако «Ситидрайв» поддержит каждого клиента в его выборе. Авторы использовали игру слов, противопоставляя необычные названия улиц внешности персонажей.

Кампания направлена на поддержку новой опции «Любимый адрес» — если выбрать такой в приложении, то каждый раз при совершении поездки на это место, пользователю будет начисляться кешбэк. «Ситидрайв» также запустил игру в Telegram, в которой пользователи могут проверить свои знания забавных улиц России.

Ролик покажут по ТВ и в интернете, а также на городских билбордах.

Состав творческой группы

Ситидрайв (клиент)

«СберМаркетинг» (агентство)

Partizan production (продакшен-студия)

СберМаркетинг Ситидрайв
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.