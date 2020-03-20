LVMH захотела купить акции Tiffany из-за падения открытого рынка

Французская компания LVMH намерена приобрести акции американского ювелирного дома Tiffany на открытом рынка, сообщает Bloomberg. Сейчас акции будут стоить гораздо дешевле из-за влияния на фондовый рынок коронавируса.

Известно, что LVMH обсудила этот вопрос с советом директоров Tiffany. Как только станут известны итоги квартала, которые будут объявлены 23 марта, сделка может получить одобрение с их стороны. Французская компания пока не приняла окончательного решения.

Tiffany пришлось закрыть несколько собственных магазинов из-за коронавируса, включая флагманский магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке. Также она сократила рабочее время в других точках. В ближайшее время компания может закрыть магазины в Северной Америке из-за угрозы коронавируса.

В четверг акции американской компании стоили около $118 за штуку. После сообщения Bloomberg они выросли до $125,15 в Нью-Йорке. Сейчас стоимость компании может составлять порядка $15 млрд.

В конце ноября 2019 года на официальном сайте LVMH появилось объявление о том, что окончательное соглашение между компаниями подписано. Приобретение LVMH компании Tiffany одобрено советами директоров обеих компаний. Цена сделки составила $16,2 млрд. Ожидалось, что сделка будет завершена в середине 2020 года.