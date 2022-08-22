«Лукойл» купил 100% акций ФК «Спартак»

Компания «Лукойл» приобрела 100% акций футбольного клуба «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». Сумма сделки не раскрывается. Один из основных владельцев клуба — Леонид Федун — выходит из состава акционеров и не будет принимать участие в управлении им. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте нефтяной компании.

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участие в управлении клубом», — указали в компании.

В «Лукойле» заявили, что намерены привлечь к управлению клубом «профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии», а также создать «более прозрачный механизм принятия решений».

Кроме того, компания намерена продолжить «активное развитие клубной инфраструктуры». «В частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Федора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино», — отметили в «Лукойле».

В компании заявили, что данные инициативы, вместе со спонсорской поддержкой со стороны «Лукойла» и других партнёров клуба, «позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам».

В конце июня владелец «Спартака» Леонид Федун ушёл с должности вице-президента «Лукойла» «в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами».

«Лукойл» выступает генеральным спонсором клуба с 2000 года. В конце июля «Спартак» и онлайн-платформа Wildberries заключили соглашение о партнёрстве на три года. С сезона 2023/2024 онлайн-ритейлер будет поставлять экипировку командам клуба. В августе футбольный клуб подписал соглашение о партнёрстве с китайским автопроизводителем Chery на сезон-2022/23. В рамках контракта Chery предоставит клубу свои автомобили.