Кейс PURPUR и Sigma Agency: лубриканты со вкусом холодца

Как не утонуть в предновогодней гонке, не вкладываясь в медийное продвижение? Далеко ли можно уехать на чистом креативе? Рассказываем на примере кейса PURPUR и Sigma Agency, проект которых за пять дней суммарно набрал более 8,8 млн органического охвата.

PURPUR — российский бренд, сделавший себя на производстве лубрикантов и сближающих игр-карточек. В декабре компания представила праздничную коллекцию съедобных лубрикантов «Застолье», которая, несмотря на все трудности, обрела резонанс и популярность у аудитории.

Трудное положение индустрии сегодня заключается в том, что рекламу «душат объемами медийки». Теперь это во многом гонка за площадями и таргетингом, а креатив разворачивается на уровне «классного CTA» или «интересной интеграции». Все это создает ощущение, что продвинуть можно любую идею — плохую, хорошую, среднюю. Был бы хороший медиаплан и бюджет.

Макс Рудоманов, CEO Sigma Agency: Инвестиции в креатив — это инвестиции в будущее, это прорыв через кладбище безликих кампаний, это возвращение рекламы к своей истинной сути: не просто продажа, а развитие индустрий, брендов клиентов и бизнесов как таковых.

По этой причине команда Sigma Agency к проекту подошла осознанно, адекватно оценив свой ресурс. Составили список потенциальных брендов для сотрудничества, остановились на PURPUR и случилось настоящее предновогоднее чудо.

Идея

Она была согласована и ушла в производство чуть меньше чем через полчаса переговоров.

PURPUR тут же запустили производство этикеток и согласовали вкусы «Холодец с чесноком», «Рождественское полено» и «Селедка под шубой».

Через несколько недель мы держали в своих руках заветные баночки. А дальше как в тумане — дизайн, копирайт, худпост, фото — все сложилось в единую гармонию. В съемку пошли без продакшена — собрали команду друзей и даже частично отснялись сами. Возможно, эта органичность и есть тот элемент, который помог поднять аудитории новогоднее настроение и ощущение веселья.

Маруся Ходырева, аккаунт директор Sigma Agency: 18 декабря, 17:30. Публикуем фотографии коллекции. Сразу пишем в маркетинговые тг-каналы с просьбой взять новость. Отвечает только «Креатив со звездочкой». А дальше пошло поехало. Не переставала обновлять упоминания до ночи, каждую секунду появлялось что-то новое. Люди писали под постами стихи, делали мемы и спрашивали друг у друга артикулы на маркетплейсах. На следующий день мы находим новость даже на сайте yaplakal.ru — это ли не победа? Органический reach за сутки больше шести млн человек. Платный reach — ноль человек. Мы никому не платили за публикации.

Результаты проекта

Рост посетителей сайта в день релиза +357%;

Пять запросов на поставку новых товаров от федеральных бьюти сетей;

Sold Out вкуса Midnight Prosecco на Ozon за сутки;

Более 1 500 упоминаний в СМИ и телеграм-каналах.

Анфиса Савченко, ко-фаундер PURPUR: Мы сделали тизер, анонсировали коллекцию и продолжили заниматься стандартными задачами: планированием 2025 года, управлением стоками, операционными вопросами, которые важно закрыть до Нового года. Я сразу оценила идею на первом звонке с ребятами, она показалась хорошей, но воспринималась скорее как одна из «удочек», которые мы обычно закидываем в рамках праздничного сезона. И вот, сажусь за очередную задачу, открываю Telegram, а там — лавина сообщений. Пишут друзья и знакомые, партнеры требуют скорее добавить карточку товара и организовать отгрузку. Все закрутилось, работа встала: команда целый день пересылала друг другу упоминания и делилась самыми отборными комментариями.