Лоукостер «Победа» поднимает цены на возвращение в Россию из-за границы

Лоукостер «Победа» намерен поднять цены на свои рейсы из-за рубежа в Россию на €25, или на 40%, сообщают «Ведомости». Это произойдет в день начала зимней навигации, которое в этом году приходится на 28 октября.

Это произойдет из-за того, что по решению Московского городского суда лоукостер больше не может взимать с пассажиров эти €25 за регистрацию на стойках аэропорта. В России регистрация не является отдельной услугой, ее стоимость включена в общие сборы аэропортов и в стоимость билетов. В иностранных аэропортах эти сборы выплачиваются отдельно.

В октябре 2018 года «Победа» запустила на своем сайте услугу онлайн-регистрации и стала брать €25 с пассажиров, которые при вылете в Россию регистрируются на стойках аэропортов. Сейчас около 90% пассажиров регистрируются онлайн, и не платят эти деньги. Из-за резкого роста цен на авиатопливо и подъема цен на авиабилеты на 30% плата за регистрацию была названа способом сократить расходы на обслуживание в аэропортах.

Это нововведение вызвало претензии у Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в которую неоднократно поступали жалобы от клиентов лоукостера.

Андрей Калмыков, гендиректор «Победы»: Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Решение суда убивает эту философию. Вместе с нашими клиентами мы победили в прошлом году негативное влияние подорожания топлива и вместе нашли возможность сэкономить. К сожалению, нас заставили отказаться от этой общемировой практики и вынуждают увеличить тарифы для всех клиентов, даже если они регистрируются самостоятельно онлайн.

Недавно стало известно, что «Аэрофлот» может выставить свою дочернюю авиакомпанию «Победа» на IPO.