Канал «Ю» запустил в своем эфире обратный отсчет до Нового года. Аудитория телеканала на 80% состоит из молодых женщин, поэтому закономерным девизом предновогодней кампании в этом году стал тезис «Елка — тоже женщина». Обо всех подробностях редакции Sostav рассказали в пресс-службе канала.

До Нового года остались считанные дни, и в преддверии торжества телеканал решил запустить трансляцию с обратным отсчетом. «Ю» рассмотрел традиционный символ праздника с необычной стороны, придав ей человеческие черты и женский образ. Телеканал показал новогоднюю елку как настоящую современную женщину в новогодние праздники. Она успевает выполнить свою работу, украсить дом, поздравить близких и при этом красиво нарядиться, уделив время себе.

В отсчете елка становится не просто центральным элементом новогоднего декора, а настоящим воплощением всей женской части аудитории канала «Ю», напоминая ей, что, несмотря на повседневные заботы, необходимо находить время для заботы о себе.

Светлана Кажаева, руководитель отдела эфирного промо телеканала «Ю»: Новогодний отсчет телеканала «Ю» стал уже доброй традицией. Каждый год мы предлагаем нашим зрительницам атмосферные новогодние истории. В этот раз главной героиней роликов стала та, которую ждут и с восторгом встречают в каждом доме, ведь она — настоящая звезда всеми любимого праздника.

Эту тему продолжили и в социальных сетях телеканала. «Ю» весь декабрь будет публиковать новогодние «елочные» комиксы с отсылками к самым популярным среди зрителей реалити. Помимо этого было решено запустить конкурс на самую нарядную елку. Благодаря такому формату телеканалу «Ю» удалось сделать ожидание Нового года эмоционально заряженным событием для своих телезрительниц.

Команда проекта

Руководитель отдела эфирного промо: Светлана Кажаева

Старший креативный продюсер и автор идеи: Наталья Строева

Исполнительный продюсер: Дмитрий Коваленко

Режиссер монтажа: Никита Панов

Саундпродюсер: Георгий Тарадайкин