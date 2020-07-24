«ЛитРес» запускает абонементы на книги

Онлайн-сервис электронных книг «ЛитРес» запускает абонемент на электронные и аудиокниги. Это первый подобный опыт среди российских книжных онлайн-сервисов, сообщили в компании.

Абонемент за 299 рублей в месяц позволяет получить любую электронную или аудиокнигу стоимостью до 600 рублей из каталога, включая бестселлеры и новинки, а также выбрать две любые книги из персональной подборки. С начала июля абонементы уже приобрели более пяти тысяч клиентов, 20% из них — новые пользователи сервиса.

Абонемент имеет несколько преимуществ. Книги остаются в профиле даже после окончания срока его действия. Если абонемент не был использован в текущем месяце, его лимит переносится на следующий месяц. Все книги из абонемента можно читать или слушать на любом устройстве.

Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес»: Абонемент открывает большой потенциал для развития отрасли в целом, так как позволяет вовлечь аудиторию в регулярное потребление электронных и аудиокниг. А это, по нашим оценкам, должно в течение двух-трех лет увеличить проникновение электронной и аудиокниги на книжном рынке с текущих 10% до уровня мировых лидеров (США и Китай) — 25−30%, а также укрепить и увеличить рыночную долю «ЛитРес».

По данным Kantar TNS рынок электронных и аудиокниг в России в 2019 году вырос на 35%, более чем до 6,5 млрд рублей. «ЛитРес» имеет 72% в сегменте лицензионных аудиокниг, а 71% всех пользователей считают «ЛитРес» самым удобным книжным сервисом на рынке. В прошлом году «ЛитРес» запустил проект «Черновики», в котором книги публикуются по частям, а читатели обсуждают с авторами варианты развития сюжета.