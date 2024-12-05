«Литрес» и «Читай-город—Буквоед» объединили программы лояльности

Сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес» объединили программы лояльности. Единая бонусная система получила название «Книголов». Об этом сообщается на сайте «Литрес».

Название объединяет в себе несколько смыслов. Оно построено на сочетании слов «книга» и «ловить», отражая стремление поймать выгодные предложения и особенные произведения. В названии также есть отсылка к английскому «love» — любви к книгам.

Как пояснили в компании, в зависимости от суммы покупок и уровня начисляется процент кешбэка — от 3 до 15%. Свой уровень можно узнать в личном кабинете. Накопленными бонусами получится оплатить до 100% покупки цифровых книг поштучно в сервисе «Литрес» и бумажных книг в розничных и онлайн-магазинах «Читай-город» и «Буквоед».

При покупке «Литрес Подписки» бонусы не начисляются и не списываются.

Если у пользователя уже есть Карта любимого покупателя «Читай-город — Буквоед», нужно проверить, чтобы номер мобильного телефона в личном кабинете совпадал с номером, указанным в сервисе «Литрес». Переход на новую программу происходит автоматически. Если карты нет, нужно зарегистрироваться в личном кабинете «Литрес».

В беседе с «Коммерсантом» гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев выразил надежду, что в ближайшие пять лет данная инициатива увеличит объемы продаж цифровых книг на сумму более 2,5 млрд руб. Генеральный директор «Читай-города — Буквоеда» Александр Брычкин прогнозирует, что новая программа лояльности привлечет до 1 млн новых клиентов к концу 2028 года.