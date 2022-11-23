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23.11.2022 в 17:10

Мария Лимонова перешла из Trussardi в Sleeper

Она проработала в итальянском модном доме менее года

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Мария Лимонова ушла с поста руководителя отдела маркетинга по России и Восточной Европе итальянского модного дома Trussardi и присоединилась к команде бренда одежды Sleeper в качестве директора по взаимодействию с брендом и креативным коммуникациям (Brand Engagement & Creative Communications Director), пишет The Blueprint.

Также в Trussardi Лимонова входила в состав глобальной команды маркетинга и коммуникаций в головном офисе компании. Она пришла в модный дом в январе этого года, а до этого руководила отделом по связям с общественностью в Gucci и покинула этот пост в ноябре 2021 года.

Ранее она работала редактором светской хроники в журнале Tatler и занимала должность PR-менеджера в агентстве v confession agency.

Мария Полищук
Trussardi Мария Лимонова Sleeper
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