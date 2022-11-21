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21.11.2022 в 13:28

В Лиге безопасного интернета предложили запретить платформы Twitch и Trovo в России

В организации считают, что на платформах активно распространяется реклама магазинов запрещённых веществ

В России следует ограничить деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo — часто они становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков, заявила директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина на национальном форуме «Здоровье и безопасность детей». Её слова приводит ТАСС.

«Отдельную угрозу представляют и стриминговые платформы, такие как Twitch и Trovo. В ходе трансляции на этих платформах очень активно идёт реклама магазинов по продаже наркотических препаратов, что несёт, конечно, прямую угрозу жизни и здоровью детей. Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны», — отметила Мизулина.

Глава ЛБИ также указала на необходимость серьёзного регулирования сферы видеоигр, вплоть до полного запрета самых жестоких. «Кроме того, регулированию подлежат и общение во внутриигровых чатах и [на] внутриигровых серверах. Эту сферу, серую зону необходимо поставить под жёсткий контроль государства», — подчеркнула она, добавив, что многие дети становятся жертвами преступлений из-за деятельности злоумышленников во внутриигровых чатах.

Кроме того, в рамках форума «Здоровье и безопасность детей» Мизулина предложила создать совет по модерации и созданию контента, основанного на отечественных культурных и духовных ценностях. По её словам, структура должна иметь полномочия как по модерации контента, так и по решению «самых сложных случаев», связанных с ответственностью пользователей за свои действия.

«Совет должен получить полномочия по взаимодействию с блогерским сообществом, которое становится как одним из основных источников распространения информации, так и одним из источников угроз в отношении подрастающего поколения», — пояснила Мизулина.

Она считает, что блогеры должны нести полную ответственность за свои действия, направленные на многомиллионную аудиторию. Директор ЛБИ подчеркнула, что сейчас в России более 13,5 млн детей и подростков находятся «под влиянием деструктивного контента в сети».

Лига безопасного интернета Twitch Trovo
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