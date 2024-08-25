Лидер группы «Коррозия металла» баллотируется на пост мэра Химок

Сергей «Паук» Троицкий баллотируется на должность мэра подмосковного города Химки, сообщает ТАСС.

Лидер группы «Коррозия металла» подал документы в избирательную комиссию в качестве самовыдвиженца. В заявлении Троицкий указал местом работы фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи «Корпорация тяжелого рока», а должность — музыкальный руководитель и участник рок-группы «Коррозия металла».

Сергей Троицкий неоднократно баллотировался на разного рода выборах. Впервые музыкант выдвигался на пост мэра Химок в 2012 году. Тогда он набрал 2,46% голосов. В 2013 он собирался участвовать в выборах мэра Москвы и даже собирал деньги на избирательную кампанию, продавая собственных котят.

В случае победы тогда музыкант планировал очистить Москва-реку и поместить в нее «громадные кипятильники», чтобы жители города круглый год могли купаться в реке. Но в результате Троицкого не допустили до выборов из-за отсутствия необходимого числа подписей.