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25.08.2024 в 18:40

Лидер группы «Коррозия металла» баллотируется на пост мэра Химок

Сергей «Паук» Троицкий подал документы в избирательную комиссию в качестве самовыдвиженца

Сергей «Паук» Троицкий баллотируется на должность мэра подмосковного города Химки, сообщает ТАСС.

Лидер группы «Коррозия металла» подал документы в избирательную комиссию в качестве самовыдвиженца. В заявлении Троицкий указал местом работы фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи «Корпорация тяжелого рока», а должность — музыкальный руководитель и участник рок-группы «Коррозия металла».

Сергей Троицкий неоднократно баллотировался на разного рода выборах. Впервые музыкант выдвигался на пост мэра Химок в 2012 году. Тогда он набрал 2,46% голосов. В 2013 он собирался участвовать в выборах мэра Москвы и даже собирал деньги на избирательную кампанию, продавая собственных котят.

В случае победы тогда музыкант планировал очистить Москва-реку и поместить в нее «громадные кипятильники», чтобы жители города круглый год могли купаться в реке. Но в результате Троицкого не допустили до выборов из-за отсутствия необходимого числа подписей.

Выборы коррозия металла
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