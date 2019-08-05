Личные данные клиентов «Бинбанка» продаются в сети

В сеть выложили для продажи базу данных 70 тыс. клиентов «Бинбанка», который в начале 2019 года в рамках санации был присоединен к «Открытию». Каждую позицию из списка продают примерно за 5 рублей, за эту цену можно получить доступ к имени и фамилии клиента, его паспортным данным, телефону и адресу, сообщает «Коммерсант».

Ещё в апреле стало известно об утечке данных клиентов банка, подававших в свое время заявки на получение кредитной карты Эlixir: методом подбора можно было получить доступ к ФИО, паспортным данным, телефону и адресу проживания. «После нашего сообщения в апреле банк закрыл уязвимость, — пояснил основатель DeviceLock Ашот Оганесян. — Однако данные уже утекли. Появившаяся сейчас на черном рынке база как раз собрана благодаря той уязвимости». По его словам, база «на днях была уже продана эксклюзивно в одни руки», сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных.

По словам собеседника издания, близкого к правоохранительным органам, с начала года только в Москве выявлено около сотни пострадавших клиентов «Бинбанка» — физлиц, сумма хищения со счета колеблется от 3 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. От клиентов других крупных банков поступает гораздо меньше заявлений в полицию, порядка 20−30 с начала года, указывает он. Однако в «Открытии» отрицают ухудшение ситуации. Там сообщили, что «все проблемы с базой давно решены», общее количество пострадавших по всем видам мошенничества в банке — «несколько десятков по стране», более трети из них банк возвращает похищенное.

Проблема заключается в том числе в невнимательности Центробанка, который на этапе временной администрации не уделил должного внимания к информационной безопасности санируемых банков, считают эксперты. В ЦБ на запрос издания не ответили. Юристы предполагают, что пострадавшие от утечки могут вернуть деньги через суд. В «Открытии» пообещали рассматривать каждое обращение попавшего в базу клиента индивидуально.