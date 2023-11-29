Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
ICU
19agency84

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.11.2023 в 19:30

«Вот это уровень!»: герой рекламы Level Group удивил коллег своим домом

BBDO показали квартиры Level в деталях в новой кампании

4

Девелоперская компания Level Group совместно с креативным агентством BBDO запустили кампанию «Это уровень. Это Level». Её идея — показать квартиры Level в деталях.

Кампания стартовала с размещения наружной рекламы в октябре. Плакаты демонстрируют портреты каждого объекта Level Group на медиафасадах, биллбордах и сити-форматах в Москве. Каждый макет подчеркивает уникальный архитектурный профиль объектов, атмосферу и ауру каждой локации.

Юлия Шелухина, директор по маркетингу и рекламе Level Group:

Мы строим не просто дома, мы раскрываем потенциал локаций и делаем жизнь в наших домах источником положительных эмоций. Продумываем все до мельчайших деталей, чтобы во всем: в архитектуре, в благоустройстве, интерьере лобби, планировке, видах из окон, уюте во дворе наш клиент чувствовал привычный для него уровень качества, уровень сервиса. И каждый день, приходя домой, отмечал для себя — вот это уровень, вот это Level.

«Вот это уровень!»: герой рекламы Level Group удивил коллег своим домом «Вот это уровень!»: герой рекламы Level Group удивил коллег своим домом «Вот это уровень!»: герой рекламы Level Group удивил коллег своим домом

В ноябре в эфир вышли ролики серии «Это Level». В каждом из них главный герой подключается к рабочему звонку. В первом видео он находится в холле своего дома, во втором — в гостиной квартиры с панорамными окнами. Коллега главного героя восклицает: «Это его дом? Вот это уровень!».

Состав творческой группы

BBDO (агентство)

Креативный директор: Сергей Кожевников
Руководитель творческой группы: Олег Сергеев
Старший копирайтер: Артём Саруханян
Руководитель группы по работе с клиентами: Екатерина Георгиевская
Старший менеджер по работе с клиентами: Елена Матвеева
Дизайнер: Вениамин Матюнин

Недвижимость Креатив Реклама Level Group
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.