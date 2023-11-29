«Вот это уровень!»: герой рекламы Level Group удивил коллег своим домом

Девелоперская компания Level Group совместно с креативным агентством BBDO запустили кампанию «Это уровень. Это Level». Её идея — показать квартиры Level в деталях.
Кампания стартовала с размещения наружной рекламы в октябре. Плакаты демонстрируют портреты каждого объекта Level Group на медиафасадах, биллбордах и сити-форматах в Москве. Каждый макет подчеркивает уникальный архитектурный профиль объектов, атмосферу и ауру каждой локации.
Юлия Шелухина, директор по маркетингу и рекламе Level Group:
Мы строим не просто дома, мы раскрываем потенциал локаций и делаем жизнь в наших домах источником положительных эмоций. Продумываем все до мельчайших деталей, чтобы во всем: в архитектуре, в благоустройстве, интерьере лобби, планировке, видах из окон, уюте во дворе наш клиент чувствовал привычный для него уровень качества, уровень сервиса. И каждый день, приходя домой, отмечал для себя — вот это уровень, вот это Level.
В ноябре в эфир вышли ролики серии «Это Level». В каждом из них главный герой подключается к рабочему звонку. В первом видео он находится в холле своего дома, во втором — в гостиной квартиры с панорамными окнами. Коллега главного героя восклицает: «Это его дом? Вот это уровень!».
Состав творческой группы
BBDO (агентство)
Креативный директор: Сергей Кожевников
Руководитель творческой группы: Олег Сергеев
Старший копирайтер: Артём Саруханян
Руководитель группы по работе с клиентами: Екатерина Георгиевская
Старший менеджер по работе с клиентами: Елена Матвеева
Дизайнер: Вениамин Матюнин