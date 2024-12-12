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12.12.2024 в 10:00

«Лэтуаль» запустила рекламную платформу для продавцов

Партнером компании выступила Retail Rocket Group

Бьюти-ретейлер «Лэтуаль» запустил рекламную платформу для продавцов на своей онлайн-площадке. Проект реализован в сотрудничестве с Retail Rocket Group на базе adtech-решения Smart Placement Ads. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе ретейлера.

Там уточнили, что новая ретейл-медиа-платформа «Лэтуаль» представляет собой self-service инструмент. В рекламном кабинете продавцы смогут сами выбирать места показов и форматы рекламы, настраивать таргетинги на базе данных посетителей маркетплейса и отслеживать показатели эффективности размещений в режиме реального времени: показы, клики, заказы, расход, выручка в штуках и рублях по SKU и ROAS — в post-view и post-click атрибуции.

Продвижение можно запускать в форматах медийной и товарной рекламы. Рекламодателям доступны плейсменты на веб-версии сайта и в мобильном приложении: товарные полки в карточках товара, категорийных листингах и корзине, баннеры на страницах категорий.

Как пояснили в «Лэтуали», реклама демонстрируется с применением технологий машинного обучения. ML-алгоритмы анализируют поведение пользователей на сайте и в мобильном приложении в режиме реального времени и показывают рекламные объявления только тем сегментам аудитории, которые заинтересованы в совершении покупки. Закупка рекламы работает по аукционной модели на основе CPM (цена за тысячу показов).

«Лэтуаль» запустила рекламную платформу для продавцов «Лэтуаль» запустила рекламную платформу для продавцов «Лэтуаль» запустила рекламную платформу для продавцов

Борис Болгов, директор по электронной коммерции «Лэтуаль»:

В наше время онлайн-площадка уже не может существовать без собственной рекламной платформы. Чтобы успешно конкурировать на рынке, в том числе с крупными ИТ-игроками, нишевому маркетплейсу нужно сильное преимущество в виде ретейл-медиа. Такие инструменты, во-первых, делают площадку более привлекательной для продавцов, особенно из сегмента малого и среднего бизнеса. Во-вторых, повышают товарооборот за счет увеличения видимости брендов и стимулирования продаж. А в-третьих, позволяют быстро масштабироваться и наращивать прибыль как за счет комиссии с продаж, так и за счет рекламной монетизации.

Артур Асланов, руководитель направления Retail Media в Retail Rocket Group:

Рынок ретейл-медиа бурно развивается, однако основными бенефициарами все еще остаются универсальные игроки. В то же время нишевые маркетплейсы, особенно в таких высококонкурентных категориях, как бьюти, обладают важным преимуществом для брендов-поставщиков — прямым доступом к максимально целевой аудитории. В случае «Лэтуаль» — это 50 млн активных покупателей, которые регулярно приобретают товары для красоты и готовы пробовать новинки брендов.

Отмечается, что для запуска кампании брендам не нужно будет вручную заниматься регистрацией рекламы в ОРД. Получение токенов, а также подача отчетности происходят автоматически при создании кампаний.

Воспользоваться рекламным инструментом могут бренды, продающие свою продукцию на маркетплейсе «Лэтуаль». Сейчас уже 137 рекламодателей запустили таргетированные рекламные кампании, подсчитали в компании.

Суворова Татьяна, менеджер по внутренней рекламе на маркетплейсах в компании «Интеграаал», бренд To My Skin:

Новая ретейл-медиа платформа от «Лэтуаль» открыла для нас широкие возможности по быстрому наращиванию знания о бренде и росту продаж. Решение позволяет увеличить видимость товаров на площадке, то есть расширить исходную воронку, что в дальнейшем трансформируется в рост конверсий.

Удобно, что это self-service инструмент, и мы можем самостоятельно управлять продвижением и отслеживать его результаты. Настройки интуитивно понятны, есть встроенная прозрачная аналитика, и мы легко можем вносить необходимые корректировки.

Ирина Козлова, управляющий директор практик коммерс, перформанс, программатик в ГК «Родная Речь» :

Появление нового ретейл-медиа «Лэтуаль» — отличная новость, особенно для бьюти-брендов. Главное преимущество нишевых ретейл-медиа игроков — в специфике их аудитории: мы понимаем, что если нужно достучаться до мам и пап — это аудитория «Детского мира», а если до девушек и женщин, интересующихся товарами для красоты — теперь это «Лэтуаль». Доступ к огромной аудитории, сфокусированной на конкретной товарной категории — ключевой плюс нишевых ретейл-медиа-площадок.

В ретейлере добавили, что в дальнейшем планируют расширять инструментарий и внедрять дополнительные места показов «на основе обратной связи от продавцов». В разработке также находятся поисковая и категорийная выдача, где товар размещается непосредственно в листинге и ранжируется в зависимости от ставки.

Л'Этуаль Retail Rocket Group
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