«Лэтуаль» запустила рекламную платформу для продавцов

Бьюти-ретейлер «Лэтуаль» запустил рекламную платформу для продавцов на своей онлайн-площадке. Проект реализован в сотрудничестве с Retail Rocket Group на базе adtech-решения Smart Placement Ads. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе ретейлера.

Там уточнили, что новая ретейл-медиа-платформа «Лэтуаль» представляет собой self-service инструмент. В рекламном кабинете продавцы смогут сами выбирать места показов и форматы рекламы, настраивать таргетинги на базе данных посетителей маркетплейса и отслеживать показатели эффективности размещений в режиме реального времени: показы, клики, заказы, расход, выручка в штуках и рублях по SKU и ROAS — в post-view и post-click атрибуции.

Продвижение можно запускать в форматах медийной и товарной рекламы. Рекламодателям доступны плейсменты на веб-версии сайта и в мобильном приложении: товарные полки в карточках товара, категорийных листингах и корзине, баннеры на страницах категорий.

Как пояснили в «Лэтуали», реклама демонстрируется с применением технологий машинного обучения. ML-алгоритмы анализируют поведение пользователей на сайте и в мобильном приложении в режиме реального времени и показывают рекламные объявления только тем сегментам аудитории, которые заинтересованы в совершении покупки. Закупка рекламы работает по аукционной модели на основе CPM (цена за тысячу показов).

Борис Болгов, директор по электронной коммерции «Лэтуаль»: В наше время онлайн-площадка уже не может существовать без собственной рекламной платформы. Чтобы успешно конкурировать на рынке, в том числе с крупными ИТ-игроками, нишевому маркетплейсу нужно сильное преимущество в виде ретейл-медиа. Такие инструменты, во-первых, делают площадку более привлекательной для продавцов, особенно из сегмента малого и среднего бизнеса. Во-вторых, повышают товарооборот за счет увеличения видимости брендов и стимулирования продаж. А в-третьих, позволяют быстро масштабироваться и наращивать прибыль как за счет комиссии с продаж, так и за счет рекламной монетизации.

Артур Асланов, руководитель направления Retail Media в Retail Rocket Group: Рынок ретейл-медиа бурно развивается, однако основными бенефициарами все еще остаются универсальные игроки. В то же время нишевые маркетплейсы, особенно в таких высококонкурентных категориях, как бьюти, обладают важным преимуществом для брендов-поставщиков — прямым доступом к максимально целевой аудитории. В случае «Лэтуаль» — это 50 млн активных покупателей, которые регулярно приобретают товары для красоты и готовы пробовать новинки брендов.

Отмечается, что для запуска кампании брендам не нужно будет вручную заниматься регистрацией рекламы в ОРД. Получение токенов, а также подача отчетности происходят автоматически при создании кампаний.

Воспользоваться рекламным инструментом могут бренды, продающие свою продукцию на маркетплейсе «Лэтуаль». Сейчас уже 137 рекламодателей запустили таргетированные рекламные кампании, подсчитали в компании.

Суворова Татьяна, менеджер по внутренней рекламе на маркетплейсах в компании «Интеграаал», бренд To My Skin: Новая ретейл-медиа платформа от «Лэтуаль» открыла для нас широкие возможности по быстрому наращиванию знания о бренде и росту продаж. Решение позволяет увеличить видимость товаров на площадке, то есть расширить исходную воронку, что в дальнейшем трансформируется в рост конверсий. Удобно, что это self-service инструмент, и мы можем самостоятельно управлять продвижением и отслеживать его результаты. Настройки интуитивно понятны, есть встроенная прозрачная аналитика, и мы легко можем вносить необходимые корректировки.

Ирина Козлова, управляющий директор практик коммерс, перформанс, программатик в ГК «Родная Речь» : Появление нового ретейл-медиа «Лэтуаль» — отличная новость, особенно для бьюти-брендов. Главное преимущество нишевых ретейл-медиа игроков — в специфике их аудитории: мы понимаем, что если нужно достучаться до мам и пап — это аудитория «Детского мира», а если до девушек и женщин, интересующихся товарами для красоты — теперь это «Лэтуаль». Доступ к огромной аудитории, сфокусированной на конкретной товарной категории — ключевой плюс нишевых ретейл-медиа-площадок.

В ретейлере добавили, что в дальнейшем планируют расширять инструментарий и внедрять дополнительные места показов «на основе обратной связи от продавцов». В разработке также находятся поисковая и категорийная выдача, где товар размещается непосредственно в листинге и ранжируется в зависимости от ставки.