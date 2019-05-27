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27.05.2019 в 09:30

Leroy Merlin запустит сеть магазинов для корпоративных клиентов «Максипро»

Ритейлер намерен использовать для этого бывшие магазины Kesko

Depositphotos

Крупнейший французский ритейлер строительных материалов Leroy Merlin в России запустит сеть магазинов для корпоративных клиентов «Максипро», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании уточнили, что сеть будет рассчитана на корпоративных покупателей из малого и среднего бизнеса. Кроме торговой зоны в магазинах появятся шоурум, зона аренды инструментов, коворкинговый центр, переговореые и тренинг-центры.

Под новый формат будет переделано 12 объектов площадью около 126 тысяч м2, доставшиеся ритейлеру от финской сети Kesko. Большую часть площадей занимали магазины K-rauta, а остальное — это логистические центры.

Пока имеется официальное подтверждение об открытии новых магазинов на площадках в Мытищах и Зеленограде. Тестовый режим продлится до 2021 года. Затраты на открытие одного магазина оцениваются в 500−600 млн рублей.

Leroy Merlin KESKO Максипро
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