Лео Месси и Леброн Джеймс представили новинку от Apple

Спустя шесть лет после выхода на рынок оригинальных Powerbeats корпорация Apple представила Powerbeats Pro 2. Наушники позиционируются как спортивные, поэтому не удивительно, что для рекламы новинки компания выбрала топовых спортсменов.

Powerbeats Pro 2 представили футболист Лионель Месси, баскетболист Леброн Джеймс и бейсболист Сехэй Отани. В рекламном видео они рассказали о возможностях и новых функциях наушников.

Гаджет получил защиту от влаги IPX4, режимы активного шумоподавления и прозрачности, но ключевой особенностью стали датчики контроля сердечного ритма, встроенные в каждый наушник. Информация о полученных данных и замерах поступает в приложение «Здоровье».

В отличие от оригинальных Powerbeats, новая модель получила четыре разных цвета: черный, белый, оранжевый и лавандовый. Стоимость новинки составляет $250.