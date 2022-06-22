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18+
22.06.2022 в 10:34

«Дорожное радио» и «Лента» предложили слушателям узнать Россию на вкус

Жители страны расскажут о кулинарных традициях

Станция «Дорожное радио» и мультиформатная сеть «Лента» запустили масштабный проект «Узнавайте Россию. На вкус», чтобы поближе познакомиться с национальной кухней различных регионов России. Ведущие Татьяна Новопашина и Алексей Петров 6 июня отправятся в летнюю гастрономическую экспедицию, которая продлится до 2 сентября.

Слушатели до 15 августа будут оставлять на сайте проекта фирменные рецепты и рассказывать о необычных кулинарных традициях своего региона. Наиболее интересные и вкусные из них станут народным достоянием. Специальные корреспонденты лично поедут к конкурсантам, освоят все тонкости приготовления, попробуют гастрономические шедевры и расскажут об этом в эфире. Победителей акции «Узнавайте Россию. На вкус» ждут аппетитные подарки от «Ленты». Каждый участник получит скидку на товары в мультиформатной сети.

Помимо этого, во время экспедиции на «Дорожном радио» будут выходить репортажи и новая рубрика для всех, кто любит вкусно готовить и сытно есть. А тем, кто на улице своего города увидит брендированный автомобиль «Узнавайте Россию. На вкус» и отправит фото с ним в комментарии к записи о проекте на странице «Дорожного радио» «ВКонтакте», достанется промокод на выгодные покупки в магазинах «Лента».

Больше информации об акции «Узнавайте Россию. На вкус» — в эфире «Дорожного радио», на сайте и страницах радиостанции в социальных сетях.

На правах рекламы
Лента Дорожное радио
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