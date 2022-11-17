Кот научил Ивлееву искусству поиска выгодных акций

«Лента» и Action запустили серию роликов «Ноябрь скидок в «Ленте». Перед креаторами стояла задача объединить в единую концепцию три рекламные сообщения «Большая распродажа», «Гиперпятница» и «Розыгрыш призов». О проекте создатели роликов рассказали Sostav.
В паре с Анастасией Ивлеевой лицом кампании стал кот Подсолнух из семьи Пушкиных, амбассадоров «Ленты». Он знает всё о грандиозной выгоде. Герои в юмористическом стиле обучают друг друга искусству поиска выгодных акций и скидок.
Олеся Лялина-Бебутова, старший аккаунт-менеджер Action:
Нестандартный формат «детективной истории» позволил одновременно и влиться в тему больших распродаж, и органично интегрировать знаменитость, и раскрыть характер бренд-персонажа. Кот Подсолнух впервые проявил себя как самостоятельный герой, взаимодействуя с Анастасией Ивлеевой.
Татьяна Пушкина, бренд-директор мультиформатной сети «Лента»:
Рассказать о выгодных акциях в рамках «Ноября скидок» в «Ленте» мы хотели в позитивном исполнении, раскрыв любовь кота Подсолнуха к большим скидкам. Взаимодействие между кукольным котом и Анастасией получилось запоминающимся.
Состав творческой группы
Мультиформатная сеть «Лента» (клиент):
Директор по операционному маркетингу и коммуникациям: Надежда Бабина
Руководитель направления маркетинговых активностей и рекламы: Дарина Старшинова
Ведущий менеджер по маркетинговым проектам: Мария Подыман
Бренд-директор: Татьяна Пушкина
Ведущий менеджер по бренд-коммуникациям: Евгения Смирнова
Action (агентство):
Креативный директор: Александр Нуварьев
Креативный группхед: Денис Лебедев
Арт-директор: Артем Брыксин
Старший аккаунт-менеджер: Олеся Лялина-Бебутова
Fibr Film Production (продакшн):
Продюсер: Сергей Тихомиров
Режиссёр:
Андрей Гнёт