Кот научил Ивлееву искусству поиска выгодных акций

«Лента» и Action запустили серию роликов «Ноябрь скидок в «Ленте». Перед креаторами стояла задача объединить в единую концепцию три рекламные сообщения «Большая распродажа», «Гиперпятница» и «Розыгрыш призов». О проекте создатели роликов рассказали Sostav.

В паре с Анастасией Ивлеевой лицом кампании стал кот Подсолнух из семьи Пушкиных, амбассадоров «Ленты». Он знает всё о грандиозной выгоде. Герои в юмористическом стиле обучают друг друга искусству поиска выгодных акций и скидок.

Олеся Лялина-Бебутова, старший аккаунт-менеджер Action: Нестандартный формат «детективной истории» позволил одновременно и влиться в тему больших распродаж, и органично интегрировать знаменитость, и раскрыть характер бренд-персонажа. Кот Подсолнух впервые проявил себя как самостоятельный герой, взаимодействуя с Анастасией Ивлеевой.

Татьяна Пушкина, бренд-директор мультиформатной сети «Лента»: Рассказать о выгодных акциях в рамках «Ноября скидок» в «Ленте» мы хотели в позитивном исполнении, раскрыв любовь кота Подсолнуха к большим скидкам. Взаимодействие между кукольным котом и Анастасией получилось запоминающимся.

Состав творческой группы

Мультиформатная сеть «Лента» (клиент):

Директор по операционному маркетингу и коммуникациям: Надежда Бабина

Руководитель направления маркетинговых активностей и рекламы: Дарина Старшинова

Ведущий менеджер по маркетинговым проектам: Мария Подыман

Бренд-директор: Татьяна Пушкина

Ведущий менеджер по бренд-коммуникациям: Евгения Смирнова



Action (агентство):

Креативный директор: Александр Нуварьев

Креативный группхед: Денис Лебедев

Арт-директор: Артем Брыксин

Старший аккаунт-менеджер: Олеся Лялина-Бебутова



Fibr Film Production (продакшн):

Продюсер: Сергей Тихомиров

Режиссёр:

Андрей Гнёт