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18+
24.08.2022 в 17:20

В Госдуме предложили запретить детским телеканалам и инфлюенсерам рекламировать фастфуд и газировку

Ограничения призваны помочь сформировать здоровые пищевые привычки у подростков

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Ввести ограничения на трансляцию рекламных роликов фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий на телеканалах и других медианосителях для аудитории до 16 лет предлагает депутат Госдумы и первый заместитель председателя Комитета по просвещению Яна Лантратова. Соответствующий депутатский запрос 24 августа направлен министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

Sostav ознакомился с текстом запроса. В нём депутат предлагает рассмотреть возможность ограничения рекламы вредной пищи на ТВ в интервале с 7 утра до 10 вечера, когда «дети могут быть потенциальными телезрителями». Ограничения могут коснуться и самих роликов. Лантратова предлагает запретить непрофессиональным актёрам, лицам до 14 лет и инфлюенсерам быть представителями рекламы перечисленных продуктов. А в телевизионных и интернет-роликах 1/3 времени должен будет присутствовать обязательный дисклеймер, сообщающий об особенностях продукта и его негативном влиянии на организм.

За рекламу (в том числе нативную) и продакт-плейсмент вредных пищевых продуктов в видеороликах депутат предлагает ввести солидарную ответственность, то есть финансовое взыскание со всех участников сделки, включая рекламодателя и рекламораспространителя. Эта мера касается инфлюенсеров любого возраста, если их контент рассчитан на аудиторию младше 18 лет.

В целях борьбы с подростковым ожирением подобные ограничения уже введены в целом ряде стран. В 2018 году Роспотребнадзор выдвигал инициативу по маркировке продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира соответствующими цветами («Светофор»). На сегодняшний день такая маркировка в РФ обязательной не является и носит рекомендательный характер. Решение о нанесении такой индикации производитель принимает добровольно.

Юстина Самотей
медиа ТВ закон Яна Лантратова
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