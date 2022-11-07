Lancôme, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию

Бренды косметики и парфюмерии Lancôme, Redken, Kerastase, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся на российский рынок. Компании уже готовы возобновить поставки своей продукции в Россию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минпромторга.

В связи с этим данные бренды исключили из списка товаров для параллельного импорта, в который они были внесены в начале августа. Изменения в перечне вступают в силу через три месяца после опубликования нового приказа. Таким образом, продукцию брендов можно ввозить в Россию через три месяца.

Ранее стало известно, что H&M к концу этого года планирует закрыть все точки. Компания пока распродает оставшиеся запасы и ищет покупателя на бизнес в России. На данный момент закрылись более 30 из 172 точек в стране.

Также онлайн-магазин одежды Farfetch закрывает свой российский офис и сокращает всех его сотрудников.

Производитель спортивной одежды Nike открылся в Москве в Outlet Village «Белая Дача» под названием NSP. Nike выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point, весь ассортимент магазина остался прежним.