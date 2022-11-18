Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аукцион без молотка
СберМаркетинг
WB Communications

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.11.2022 в 16:06

Мария Горбань искупалась в лепестках в промо бренда Lactacyd

Кампания должна создать позитивную культуру использования средств интимной гигиены

1

Бренд гигиенических стредств Lactacyd и агентство Main Target Group выпустили проморолик под названием «Вот зачем мне Lactacyd». Он посвящен интимному уходу. Лицом бренда в рамках интеграции стала актриса и телеведущая Мария Горбань. Подробностями кейса с Sostav поделились представители агентства.

Юлия Долгова, старший бренд-менеджер ММ&PH направлений ООО «Зентива Фарма»:

Мы использовали разные подходы в коммуникации, но сейчас пришло время кардинально поменять концепцию. Задача была донести информацию о бренде в эмоционально-женственном ключе. А в ходе обсуждения концепции мы приняли решение об усилении кампании с помощью привлечения селебрити.

«Продвижение средств личной гигиены — это всегда непросто: о том, о чем привыкли говорить вполголоса, реклама заявляет громко и смело. В категории важно и не уйти в пошлость, и не говорить с потребителем медицинскими терминами», — отмечают в агентстве. Поэтому в основе ролика — трек, который рассказывает о продукте в легкой ненавязчивой манере. Под песню Мария Горбань в кадре принимает душ в бутоне цветка, танцует и падает на постель, полную лепестков.

Креаторы считают, что зрительницы смогут перенести настроение ролика в реальную жизнь. А тема использования средств интимной гигиены в таком контексте не будет вызывать стыд.

Лев Суслов, креативный продюсер Main Target Group:

Мы решили не уходить от демонстрации использования средства, но при этом сделали это ненавязчиво и нежно. Типичные ситуации мы смогли представить необычно, например, превратить душевую кабину в бутон, а постель застелить лепестками. Ну, а фишкой ролика, безусловно, стала песня.

В Lactacyd уверены, что их новый креатив поможет создать позитивную культуру использования средств интимной гигиены.

Мария Горбань, актриса и телеведущая:

Женское здоровье — самое ценное, что есть у каждой представительницы прекрасной половины человечества, поэтому Lactacyd незаменим в ванной комнате каждой современной девушки. Очень довольна работой команды и результатом, который мы можем наблюдать на всех экранах страны.

Продвигать ролик будут на ТВ: промо бренда будет использовано в качестве спонсорских заставок, а также представлено на каналах СТС, ТНТ, 5й, «Пятница», «Домашний», «Суббота», СТС Love, ТВ3, «Суббота!». А также в диджитале: на стандартных площадках и в социальных сетях.

Состав творческой группы

Zentiva (клиент):

Руководитель отдела маркетинга: Ариэль Борисов
Старший бренд-менеджер ММ&PH направлений: Юлия Долгова

Main Target Group (агентство):

Руководитель клиентской группы: Дмитрий Ильиных
Менеджер по работе с клиентами: Иван Фрост
Креативный продюсер: Лев Суслов
Ассистент креативного отдела: Екатерина Гришина

Heaven (продакшен):

Режиссер: Фуат Бикбулатов
Оператор: Артем Помарин
Исполнительный продюсер: Наталия Утолина
Художник по костюму: Анжелика Бикбулатова
Монтаж: Алексей Болоцких
Композитор: Кристина Шилова, Илья Лебедев

рекламная кампания Промо видеоролик Main Target Group Lactacyd Мария Горбань
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.