Мария Горбань искупалась в лепестках в промо бренда Lactacyd

Бренд гигиенических стредств Lactacyd и агентство Main Target Group выпустили проморолик под названием «Вот зачем мне Lactacyd». Он посвящен интимному уходу. Лицом бренда в рамках интеграции стала актриса и телеведущая Мария Горбань. Подробностями кейса с Sostav поделились представители агентства.

Юлия Долгова, старший бренд-менеджер ММ&PH направлений ООО «Зентива Фарма»: Мы использовали разные подходы в коммуникации, но сейчас пришло время кардинально поменять концепцию. Задача была донести информацию о бренде в эмоционально-женственном ключе. А в ходе обсуждения концепции мы приняли решение об усилении кампании с помощью привлечения селебрити.

«Продвижение средств личной гигиены — это всегда непросто: о том, о чем привыкли говорить вполголоса, реклама заявляет громко и смело. В категории важно и не уйти в пошлость, и не говорить с потребителем медицинскими терминами», — отмечают в агентстве. Поэтому в основе ролика — трек, который рассказывает о продукте в легкой ненавязчивой манере. Под песню Мария Горбань в кадре принимает душ в бутоне цветка, танцует и падает на постель, полную лепестков.

Креаторы считают, что зрительницы смогут перенести настроение ролика в реальную жизнь. А тема использования средств интимной гигиены в таком контексте не будет вызывать стыд.

Лев Суслов, креативный продюсер Main Target Group: Мы решили не уходить от демонстрации использования средства, но при этом сделали это ненавязчиво и нежно. Типичные ситуации мы смогли представить необычно, например, превратить душевую кабину в бутон, а постель застелить лепестками. Ну, а фишкой ролика, безусловно, стала песня.

В Lactacyd уверены, что их новый креатив поможет создать позитивную культуру использования средств интимной гигиены.

Мария Горбань, актриса и телеведущая: Женское здоровье — самое ценное, что есть у каждой представительницы прекрасной половины человечества, поэтому Lactacyd незаменим в ванной комнате каждой современной девушки. Очень довольна работой команды и результатом, который мы можем наблюдать на всех экранах страны.

Продвигать ролик будут на ТВ: промо бренда будет использовано в качестве спонсорских заставок, а также представлено на каналах СТС, ТНТ, 5й, «Пятница», «Домашний», «Суббота», СТС Love, ТВ3, «Суббота!». А также в диджитале: на стандартных площадках и в социальных сетях.

Состав творческой группы

Zentiva (клиент):

Руководитель отдела маркетинга: Ариэль Борисов

Старший бренд-менеджер ММ&PH направлений: Юлия Долгова

Main Target Group (агентство):

Руководитель клиентской группы: Дмитрий Ильиных

Менеджер по работе с клиентами: Иван Фрост

Креативный продюсер: Лев Суслов

Ассистент креативного отдела: Екатерина Гришина

Heaven (продакшен):

Режиссер: Фуат Бикбулатов

Оператор: Артем Помарин

Исполнительный продюсер: Наталия Утолина

Художник по костюму: Анжелика Бикбулатова

Монтаж: Алексей Болоцких

Композитор: Кристина Шилова, Илья Лебедев