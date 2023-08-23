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23.08.2023 в 08:00

Lady & Gentleman City выйдет в сегмент косметики и товаров для дома

Компания хочет занять нишу ушедших из станы брендов

Владельцы сети магазинов одежды Lady & Gentleman City рассматривают возможность запуска новых направлений, включая косметику и товары для дома. Компания уже подала заявку на регистрацию бренда Just Cosmetics, сообщает «Коммерсант».

Товарный знак Just Cosmetics регистрируется по классам косметических продуктов, гигиенических изделий, бижутерии. Кроме того, компания планирует зарегистрировать бренды Just Kids и Just Home (товары для дома).

Lady & Gentleman City развивает также одежную сеть Just Clothes, первый магазин которой открылся в московском торгцентре «Авиапарк» в июле этого года. До этого «Трейд Менеджмент» развивал только магазины одежды: помимо Lady & Gentleman City это монобрендовые Armani Exchange, Hugo, EA7 Emporio Armani и другие.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что для фешен-ритейлеров дополнение ассортимента новыми категориями выглядит перспективным решением. При этом сформировать сильный зонтичный бренд получилось пока только у международных сетей Zara и H&M.

Lady & Gentleman
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