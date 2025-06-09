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18+
09.06.2025 в 15:40

L'Oreal купит контрольный пакет акций бренда по уходу за кожей Medik8

Сделку закроют в ближайшие месяцы

Французская компания по производству парфюмерии и косметики L'Oreal подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций британского бренда по уходу за кожей Medik8. Об этом сообщила пресс-служба L'Oreal.

Medik8 выпускает антивозрастные кремы и сыворотки на основе витамина А. Стоимость компании составляет около €1 млрд, пишет Reuters.

Свою долю в Medik8 продает британская частная инвестиционная компания Inflexion. Она сохранит миноритарный пакет акций фирмы. Основатель Medik8 Эллиот Айзекс продолжит работу в совете директоров.

Сделка будет завершена в ближайшие несколько месяцев после получения разрешений регулирующих органов. L'Oreal получила право на выкуп миноритарного пакета акций в полном объеме.

Сделка позволит L'Oreal укрепить позиции на быстрорастущем рынке дерматологических средств по уходу за кожей.

L'Orеal Сделка Medik8
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