«Л'Этуаль» убрала спорную рекламу после поступившей в ФАС жалобы

Санкт-Петербургское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало, что магазин парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» нарушил закон о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В УФАС поступила жалоба: житель Санкт-Петербурга приобрел пирожное в кондитерской «Британские пекарни». За покупку ему выдали два купона в «Л'Этуаль». На купоне было написано, что получить подарок можно в магазинах сети с 5 по 19 марта.

«Л'Этуаль» в одностороннем порядке изменила условия акции. На кассе магазина заявителю сказали, что компания вводит дополнительные условия для получения подарка, и отказались выдавать презент.

В УФАС напомнили, что в России не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенных данных о рекламируемом товаре, условиях его покупки или использования, если при этом искажается смысл информации и потребителей вводят в заблуждение.

Ведомство признало в действиях «Л'Этуаль» нарушение закона о рекламе. Во время рассмотрения дела магазин снял спорную рекламу с размещения.