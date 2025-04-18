Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.04.2025 в 18:50

«Л'Этуаль» убрала спорную рекламу после поступившей в ФАС жалобы

Причиной раздора стало пирожное

Санкт-Петербургское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало, что магазин парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» нарушил закон о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В УФАС поступила жалоба: житель Санкт-Петербурга приобрел пирожное в кондитерской «Британские пекарни». За покупку ему выдали два купона в «Л'Этуаль». На купоне было написано, что получить подарок можно в магазинах сети с 5 по 19 марта.

«Л'Этуаль» в одностороннем порядке изменила условия акции. На кассе магазина заявителю сказали, что компания вводит дополнительные условия для получения подарка, и отказались выдавать презент.

В УФАС напомнили, что в России не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенных данных о рекламируемом товаре, условиях его покупки или использования, если при этом искажается смысл информации и потребителей вводят в заблуждение.

Ведомство признало в действиях «Л'Этуаль» нарушение закона о рекламе. Во время рассмотрения дела магазин снял спорную рекламу с размещения.

ФАС Л'Этуаль
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.