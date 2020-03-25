Курс «PR-менеджер от PRT» временно доступен с 50-процентной скидкой

Коммуникационное агентство PRT Edelman Affiliate и онлайн-университет Skillbox на период самоизоляции и карантина открыли запись на новый курс «PR-менеджер от PRT» по стоимости вдвое ниже изначальной.

Курс рассчитан на молодых специалистов и тех, кто решил сменить профессиональный вектор. В программе учтены все основные компетенции, которыми должен обладать PR-менеджер нового образца — от традиционных media relations, работы в соцсетях и influence-маркетинга до построения имиджа и управления репутацией бренда. На выходе выпускники подготовят дипломный проект, который смогут добавить в портфолио.

Глеб Сахрай, генеральный директор PRT Edelman Afilliate: Мы существуем в тревожной реальности, но не сторонники паники. После того как эпидемия коронавируса утихнет, мир вступит в новую, пост-вирусную эпоху. И брендам придется адаптироваться к ней — им понадобятся люди, которые мыслят иначе и готовы предложить им что-то радикально новое. Мы предлагаем вам подготовиться к этому и получить знания, которые точно пригодятся в будущем.

Чтобы получить скидку, необходимо оставить заявку на странице курса и назвать кодовое слово — «единорог» — менеджеру по продажам.

PRТ Edelman Affiliate — коммуникационное агентство, специализирующееся на оказании услуг в сфере PR, Events и Digital. Один из пионеров рынка в сегменте новых медиа. Организатор крупнейшей в России выездной конференции в области digital-маркетинга IZMENI SOZNANIE. С 2012 года активно развивает SMM и входит в топ-10 агентств по этому направлению. Ключевые клиенты — PlayStation, Mars, бренды Unilever, BSH, Bayer, Lexus.