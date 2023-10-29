Купюру в 1 тысячу рублей с обновленным дизайном представят в 2024 году

Банк России представит обновленный дизайн купюры в 1 тысячу рублей в 2024 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Изменения планируется внести только на оборотной стороне купюры, но теперь регулятор намерен сделать дискуссию по поводу внешнего вида банкноты более публичной, а также расширить экспертную группу по этому вопросу.

16 октября Банк России представил обновленные банкноты в 1 и 5 тысяч рублей. Цветовая палитра купюр осталась прежней, но изменились изображения на них. В частности, печать на купюре церкви без креста на куполе вызвала вопросы не только у пользователей соцсетей, но и у Русской православной церкви (РПЦ) и Совета Федерации.

В результате Банк России принял решение остановить выпуск тысячных банкнот. В широкое обращение они не поступали. Расходы на изменение дизайна новых банкнот оценили в несколько сотен миллионов рублей.