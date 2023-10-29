Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Авто.ру: купить, продать и обменять автомобиль
СберМаркетинг
Академия дизайн-профессий Pentaschool

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.10.2023 в 10:19

Купюру в 1 тысячу рублей с обновленным дизайном представят в 2024 году

Регулятор намерен сделать дискуссию по поводу внешнего вида банкноты более публичной

Банк России представит обновленный дизайн купюры в 1 тысячу рублей в 2024 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Изменения планируется внести только на оборотной стороне купюры, но теперь регулятор намерен сделать дискуссию по поводу внешнего вида банкноты более публичной, а также расширить экспертную группу по этому вопросу.

16 октября Банк России представил обновленные банкноты в 1 и 5 тысяч рублей. Цветовая палитра купюр осталась прежней, но изменились изображения на них. В частности, печать на купюре церкви без креста на куполе вызвала вопросы не только у пользователей соцсетей, но и у Русской православной церкви (РПЦ) и Совета Федерации.

В результате Банк России принял решение остановить выпуск тысячных банкнот. В широкое обращение они не поступали. Расходы на изменение дизайна новых банкнот оценили в несколько сотен миллионов рублей.

Банк России Деньги Купюра
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.